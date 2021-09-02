民建聯撐全禁電子煙加熱煙　政府「數夠票」料通過　拒納商界修訂

拖拉逾兩年、禁售電子煙及加熱煙的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，近日有突破性發展，據悉主理修例的食物及衛生局局長陳肇始已向議員表明，政府禁止電子煙及加熱煙立場不變，不會讓步接受「規管」加熱煙的修正案。民建聯黨團昨拍板支持政府，連同工聯會、新民黨等黨派，料政府的「全禁」議案很大機會通過。



下周五開會 「煙民」黃定光：無意申請豁免投票

政府向立法會提交《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，建議禁止製造、售賣、分發、宣傳進口另類吸煙產品，即全禁電子煙和加熱煙，惟有關立法工作一直拉鋸，法案委員會自今年6月已沒有召開會議。自由黨批發及零售界議員邵家輝早前提出修正案，建議全面禁止電子煙，同時改為「規管」加熱煙。

據了解，本身立場不一、共有13名立法會議員的民建聯昨天（1日）召開黨團會議，決定支持政府原議案。民建聯議員葛珮帆接受查詢時說，一直支持「全禁」方案，指加熱煙亦對市民有害，對下一代影響深遠，不希望看到有很多年青人吸食加熱煙。葛珮帆稱，政府解說工作有不足，早前對規管加熱煙的立場模稜兩可，至近日才明確表示「全禁」，她估計政府之前舉棋不定是因為面對家長、醫學界很大壓力，在立法會亦未數夠票，但認為在健康問題上「無得妥協」。

法案委員會主席、屬「資深煙民」的黃定光說，該黨「少數服從多數」，既然黨團決定支持政府方案，他無計劃申請豁免投票或棄權，會跟隨民建聯的立場。他表示，政府已通知立法會秘書處下周五（10日）開會，「埋尾」後料可於10月初交上大會恢復二讀，有信心在本屆會期結束前完成修例。

陳肇始周二（8月31日）在記者會指，當局立場沒改變，認為電子煙及加熱煙都需要全面禁止，避免產生另一代的煙民，對醫療體系帶來壓力。

邵家輝：絕對無拉布

隨著熱血公民鄭松泰被DQ後，連同立法會主席梁君彥，立法會只剩下42名立法會議員，政府法案只須簡單過半數即可通過，意味24票已足夠政府通過全禁兩類煙的議案。由於立法會已修改《議事規則》，議員發言時間已大大縮減，加上大量「程序漏洞」被堵塞，即使強烈反對者用盡發言時間，亦難阻擋法案獲通過。

邵家輝接受查詢時指，暫未收到開會通知，指立法會是多元的，每個議員可表達不同意向，未去投票一刻也不知最後結果。他說兩年來一直表達業界、市民等聲音，認為本港吸煙率約一成，他們不應被「滅聲」，又指經過兩年解說後，不少市民更明白修例相關內容，強調已盡力為不同持份者爭取選擇權，最終走向交由立法會決定。

邵家輝一直反對禁售加熱煙。（資料圖片／張浩維攝）

經民聯傾向規管加熱煙

經民聯在立法會有7票（不包括梁君彥），黨主席盧偉國接受查詢時表示，該黨早前已表明較傾向規管加熱煙，較多成員同意此方向，早前亦向食物及衞生局局長陳肇始反映相關意見；至於投票意向，他預料議案在10月才會交付大會恢復二讀，該黨須進一步商討，目前仍有時間。

按目前形勢，自由黨主席張宇人、民建聯張國鈞、新民黨主席葉劉淑儀、工聯會黃國健、經民聯林健鋒及劉業強、「班長」廖長江本身是行會成員，屬政府「鐵票」，倘加上民建聯剩下的12票、工聯會剩下的3票、新民黨1票，加上醫學界陳沛然的支持票，政府已手握至少24票。

根據草案，條例將於在憲報刊登當日後的6個月屆滿時起實施。