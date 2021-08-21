電子煙｜學者批議員騎劫港人健康政策：用未經證實的論據阻撓法例

禁止加熱煙和電子煙的《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》正在立法會審議，但距離立法會今屆任期只餘兩個多月，未知能否在任期完結前通過。

香港吸煙與健康委員會委員、香港大學護理學院副教授王文炳今天（21日）在電台節目重申應該通過法案，全禁另類煙草產品，他直斥部份立法會議員「不斷利用未經證實的論據阻撓法例」，甚至公然代表煙草商，要求只規管加熱煙，「面對目前全禁法案的困境，立法會中支持煙草行業的議員，是否應回避審議法案時存在的利益衝突？各位市民，難道你們希望見到有關所有香港人健康的政策，被一小部分利益者騎劫嗎？」



王文炳。 (資料圖片)

王文炳今天在港台節目《香港家書》表示，所有煙草產品都是有害。煙草商宣傳電子煙加熱煙可以「減害」，以減低市民的警覺，維持利益龐大的煙草及尼古丁市場。雖然這些新型煙草產品推出市場的時間較短，未有足夠研究觀察產品對身體的長期傷害，但這短短數年間，愈來愈多研究發現電子煙和加熱煙同樣會產生很多有害物質，甚至有傳統煙草不會產生的有害物質，而引致相關疾病。香港大學最新研究亦發現，吸食電子煙或加熱煙都會增加青少年出現持續咳嗽、鼻塞及有痰等，慢性呼吸道症狀的風險。

他指，煙草公司聲稱另類煙草產品可以用來戒煙，事實上很多吸食另類煙草產品者同時亦有吸食傳統煙，對尼古丁更加上癮同時又吸入更多有害物質，更難戒煙。他稱，另類煙草產品包裝時尚，多種口味，容易入手，又在社交媒體宣傳銷售，明顯是針對年輕人市場。加熱煙雖然在2017年才興起，但目前已有大約7500中學生曾使用，數目非常驚人。而部分沒有全禁另類煙草產品的國家，例如美國，青少年電子煙及加熱煙的使用已經失控，「難道我們要步這些地方後塵？」

他引述香港大學調查數據指，有三分之二市民支持全禁另類煙草產品，即使在吸煙人士當中，亦有四成人支持全禁，「但令人遺憾的是，有部分人士和立法會議員，不斷利用未經證實的論據阻撓法例，甚至公然代表煙草商，要求只規管加熱煙，不全禁。」他質疑，立法會中支持煙草行業的議員，是否應回避審議法案時存在的利益衝突？「各位市民，難道你們希望見到有關所有香港人健康的政策，被一小部分利益者騎劫嗎？」

他重申，香港應該在目前吸食電子煙加熱煙尚未泛濫前，從速禁止，並指出香港在管制另類煙草產品的政策比其他亞洲國家落後，目前新加坡、泰國已禁止加熱煙和電子煙進口、銷售和使用，鄰近的澳門亦禁止了銷售和促銷，「全面禁止加熱煙和電子煙，保護市民、青少年健康，是全社會包括政府和立法會議員的責任！」