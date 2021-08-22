87%家長支持全禁電子煙　家校會前主席促勿放生：咪送羊入虎口

電子煙、加熱煙等另類煙草產品近年盛行，但政府相關禁售或「規管」法例遲遲未有定案。全港18區家長教師會聯會今日（22日）公布的調查結果顯示，87%受訪家長贊成政府全面禁止所有另類煙，即使煙民家長，亦有超過5成支持「全禁」。

一直有聲音憂慮有關方面以「規管」取代「全禁」另類煙，本身是吸煙與健康委員會主席的家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊在調查發布會表示，放生加熱煙就如同放棄下一代健康，促請立法會盡快通過《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，勿「送羊入虎口」。



家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊與全港十八區家長教師聯會上月向全港學校發出家長問卷調查。 （黄颖津摄）

3.6萬名中小學生曾吸食另類煙

《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》已審議近3年，內容包括禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，惟立法會至今仍未通過修例，亦有立法會議員提出「先禁電子煙，規管加熱煙」的修訂。

全港18區家長教師會聯會今日指，近年來，市面上出現各種以青少年為銷售對象的另類煙，政府統計處最新統計調查報告亦顯示，全港分別有約27,270名及9,000名中、小學生曾吸食電子煙及加熱煙。

湯修齊表示，放生加熱煙，就如同放棄下一代健康。他強調：「我哋唔會容許部分立法會議員放生加熱煙，送羊入虎口。（黄颖津摄）

逾半數吸煙家長支持全面禁止另類煙

全港18區家長教師會聯會聯同湯修齊上月向全港學校家長發出問卷調查，獲1742人回應。結果顯示，87.2%家長及53.9%現正吸煙家長均支持政府全面禁止所有另類煙或新型吸煙產品，64.9%受訪家長擔心子女會因另類煙養成吸煙習慣，當中已戒煙家長組別最為擔憂，反映曾受吸煙上癮困擾家長更明白另類吸煙產品對青少年的威脅。

何世賢指出，吸食加熱煙過程會釋出傳統煙中不常見的有毒物質，在體內分解成甲醛和山埃。（黄颖津摄）

湯修齊：放生加熱煙如同放棄下一代健康

惟有近四成（39.9%）受訪家長認為難以發覺子女使用另類煙，也有五成半（55.8%）家長表示不知道青少年獲取另類煙途徑，反映另類煙往往能掩人耳目，家長難及時糾正。香港大學公共衛生學院副教授何世賢亦指出，吸食加熱煙過程會釋出傳統煙中不常見的有毒物質，在體內分解成甲醛和山埃。

湯修齊表示，放生加熱煙，就如同放棄下一代健康。他強調：「我哋唔會容許部分立法會議員放生加熱煙，送羊入虎口。」目前聯會已整理數項建議，並以電郵方式交給行政長官及立法會議員，包括促請政府全面禁止另類煙；加強家長對另類煙教育；鼓勵家長戒煙；以及建構無煙香港藍圖及時間表。