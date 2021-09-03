口罩印國旗或違法？政府稱容許非商業用　下屆立會修訂區旗區徽法

《2021年國旗及國徽(修訂)條例草案》委員會今早（3日）召開第二次會議，完成逐條審議階段，《草案》將於9月29日在大會恢復二讀及三讀。|

工聯會立法會議員陸頌雄關注，市民能否製作包含國旗的愛國紀念品，例如國旗口罩等。政府回覆指，條例容許在不涉及商業利益的情況使用國旗，但國旗大小比例須依照條例規定。

經民聯主席盧偉國建議政府修訂《區旗及區徽條例》，政制及內地事務局副秘書長蔡敏儀表示，經詳細考慮議員提議後，同意有需要適當修訂《區旗及區徽條例》，計劃於下一立法年度將條例草案提交立法會審議。



政制局副秘書長：家中掛國旗不違法

陸頌雄說，有愛國市民以國旗製作紀念品，如製作印有國旗圖案的口罩等，關注條例是否容許有關行為。蔡敏儀表示，倘使用國旗的行為不涉及商業利益、行業、職業和專業等，是容許的，強調使用國旗的大小比例須按條例規定，至於涉及行業、職業和專業的國旗國徽使用，需要行政署批准。

陸頌雄提到，很多坊間使用的國旗樣版出錯，希望當局糾正並加強宣傳。蔡敏儀稱會跟進有關情況。

陸頌雄提到，很多坊間使用的國旗樣版出錯，希望當局糾正並加強宣傳。蔡敏儀稱會跟進有關情況。 （資料圖片）

民建聯何俊賢關注，如果市民拿取在街上派發的國旗後，將國旗擺放在家中會否觸犯法例。蔡敏儀稱，對於國旗，政府是鼓勵與規範並重，鼓勵市民多使用國旗表達愛國情懷，若市民出席七一、十一等活動取得國旗，放在家中作為日常用品並無違反法例，市民毋須擔心。

盧偉國指出，現有的《區旗及區徽條例》與經修訂後的《國旗及國徽條例》有落差，建議政府審視《區徽及區旗條例》並作出修訂。

下一立法年度將修改《區徽及區旗條例》

盧偉國指出，現有的《區旗及區徽條例》與經修訂後的《國旗及國徽條例》有落差，建議政府審視《區徽及區旗條例》並作出修訂。

蔡敏儀說，《區旗及區徽條例》亦是香港特區的象徵及標誌，當中第七條亦明文禁止任何人，公開及故意侮辱區旗及區徽，立法原意與《國旗及國徽條例》中，第七條有關禁止侮辱國旗及國徽的條文一致，經過詳細考慮委員的提議後，同意有需要適當修訂《區旗及區徽條例》，計劃於下一立法年度提交相關條例草案。