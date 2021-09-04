陳肇始出席醫療論壇「順道」拉票　籲選委會踴躍投票維護憲制秩序

食物及環境衞生局局長陳肇始，今（4日）出席由香港中華醫學會舉辦，名為《中央惠港醫療政策解讀會》的論壇。她即場拉票，呼籲業界在兩周後的選委會踴躍投票。

陳肇始形容這場選舉非常重要，指香港的選舉制度年初由全國人大在憲制上主導完善，旨在「一國兩制」下確保愛國者治港。她稱選舉會公平公正進行，而合資格選民的支持及參與，有助維護憲制秩序及維持香港繁榮穩定。



食物及衞生局局長陳肇始教授早前到訪衞生署轄下的藍田婦女健康中心，了解該中心就先導計劃的準備情況。（政府新聞處）

陳肇始：大灣區規劃綱要鼓勵醫護培訓交流

解讀會邀請了中聯辦協調部部長朱文，食衞局前局長高永文、行會前成員梁智鴻、醫管局主席范鴻齡，以及近年主力拓展內地醫療版圖的前財政司司長梁錦松等。

陳肇始致辭時表示，醫療界尋找大灣區的機遇始於上屆政府，自己上任後亦曾親自率領私營醫療機構到大灣區探討發展機會。在大灣區規劃綱要中，醫療是重要範疇，綱要提出要進行人才培訓及醫護學術交流，以及辦學辦醫。

在粵執業港人醫生513名 可申免試短期行醫

陳肇始稱，香港醫學專科學院目前透過中大深圳分校的醫學院，在內地開展專科培訓，港大及中大在內地開醫學院，也獲得中央部委支持，希望這些培訓及交流可提升大灣區醫療水平，又鼓勵私院、醫護機構及團體保持溝通，承諾政府會盡力為他們向內地爭取優惠政策。

據廣東省衞健委在會上介紹，目前廣東省有68間來自香港的醫院、診所等醫療機構，當中42間是獨資港企。而香港籍醫生截至6月有513名，當中335人在當地長期執，307人是正式通過考試獲得內地執業資格。

陳肇始表示，根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，在香港有執業資格的醫療專業技術人員，如果是香港永久性居民，已經可以申請內地短期執業，最長三年，並毋須參與內地資格考核，期滿也可延期。

中聯辦協調部部長朱文則稱，大灣區的醫療政策逐漸銜接，在廣東省，香港獨資的醫療機構審批權限已下放到地市級政府，認為港式醫療需求上升，未來希望推動兩地的高端醫療資源融合。