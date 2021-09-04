陳肇始出席醫療論壇「順道」拉票　籲選委會踴躍投票維護憲制秩序

食物及環境衞生局局長陳肇始，今（4日）出席由香港中華醫學會舉辦，名為《中央惠港醫療政策解讀會》的論壇。她即場拉票，呼籲業界在兩周後的選委會踴躍投票。
陳肇始形容這場選舉非常重要，指香港的選舉制度年初由全國人大在憲制上主導完善，旨在「一國兩制」下確保愛國者治港。她稱選舉會公平公正進行，而合資格選民的支持及參與，有助維護憲制秩序及維持香港繁榮穩定。
陳肇始：大灣區規劃綱要鼓勵醫護培訓交流
解讀會邀請了中聯辦協調部部長朱文，食衞局前局長高永文、行會前成員梁智鴻、醫管局主席范鴻齡，以及近年主力拓展內地醫療版圖的前財政司司長梁錦松等。
陳肇始致辭時表示，醫療界尋找大灣區的機遇始於上屆政府，自己上任後亦曾親自率領私營醫療機構到大灣區探討發展機會。在大灣區規劃綱要中，醫療是重要範疇，綱要提出要進行人才培訓及醫護學術交流，以及辦學辦醫。
在粵執業港人醫生513名 可申免試短期行醫
陳肇始稱，香港醫學專科學院目前透過中大深圳分校的醫學院，在內地開展專科培訓，港大及中大在內地開醫學院，也獲得中央部委支持，希望這些培訓及交流可提升大灣區醫療水平，又鼓勵私院、醫護機構及團體保持溝通，承諾政府會盡力為他們向內地爭取優惠政策。
據廣東省衞健委在會上介紹，目前廣東省有68間來自香港的醫院、診所等醫療機構，當中42間是獨資港企。而香港籍醫生截至6月有513名，當中335人在當地長期執，307人是正式通過考試獲得內地執業資格。
陳肇始表示，根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，在香港有執業資格的醫療專業技術人員，如果是香港永久性居民，已經可以申請內地短期執業，最長三年，並毋須參與內地資格考核，期滿也可延期。
中聯辦協調部部長朱文則稱，大灣區的醫療政策逐漸銜接，在廣東省，香港獨資的醫療機構審批權限已下放到地市級政府，認為港式醫療需求上升，未來希望推動兩地的高端醫療資源融合。