政圈風聲｜「十四五」規劃惠港政策將出台　支持漁業發展打頭炮

國務院港澳辦副主任黃柳權上周帶隊來港宣講「十四五」規劃，據聞中央將陸續出台一系列惠港政策，打頭炮的支援本港漁業可持續發展。北京農業農村部、廣東省農業農村廳周一（30日）將以視像方式，與香港中聯辦、特區政府官員及業界座談，據悉屆時將公布若干支持漁業發展新措施。



料涉容許公司身份做漁民

香港漁民團體聯會周一下午舉辦「把握國家十四五機遇 促進漁業可持續發展」業界座談會，設北京、廣東及香港會場，據悉會先由國家農業農村部官員，回顧中央近年支援港澳漁民工作，之後會公布新政策，廣東省農業農村廳則負責介紹詳情；漁農界立法會議員何俊賢、食物及衛生局副局長徐德義等人亦會出席。

座談會將解讀今年6月出台、明年1月1日正式實行的《港澳流動漁船漁民管理規定》，討論增強香港漁民競爭力、促進漁業轉型升級、提升服務香港能力等惠港惠漁措施。根據《規定》，港澳流動漁船漁民將全面納入內地海洋漁船漁民的管理，漁民可以轉型介入內地水產養殖、休閑漁業等環保型產業。

據聞，新措施可能觸及整合漁民群體，容許以公司身份做漁民，減少個體戶，有利於幫助解決港澳流動漁民的實際困難，促進港澳流動漁民產業轉型升級發展。

漁農界立法會議員何俊賢。（資料圖片／張浩維攝）

何俊賢：加強對「十四五」認知

何俊賢接受查詢時表示，業界早前提出舉辦座談會，了解如何把握「十四五」規劃機遇，包括當中提到的「建設海洋牧場，發展可持續遠洋漁業」。他指漁業長期以來遇到很多困難，座談會可加強業界對「十四五」規劃的認知，「如果以過往保守方式，難有更大發展，應該想想如何積極配合國家戰略，不要太多雜念，嘗試跟著走」。他期望特區官員亦要做到「思維、理念對接」。