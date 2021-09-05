支聯會9.25表決解散　六四紀念館物業值千萬　若解散捐同理念團體

繼教協、民陣宣布解散後，支聯會本月25日召開會員大會，表決解散議案。支聯會副主席鄒幸彤今日（5日）在記者會指，一旦議案高於75％在席會員通過，支聯會將按章程啟動程序解散，否則如常運作。



支聯會章程要求，一旦解散須把資產捐予有相同理念的團體，鄒幸彤指，支聯會主要資產為位於旺角的「六四紀念館」，其他財產只屬瑣碎。有支聯會常委補充，資產如何處理最終由特別會員大會決定，做法不應違反章程。



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翻查資料，支聯會於2018年斥資約800萬港人，購入旺角一商業大廈10樓全層作「六四紀念館」，全層單位的實用面積為1,100呎，被隔開分別用作展館及辦公室，目前市值約1,000萬。今年6月，紀念館被指未領有公眾娛樂場所牌照，食環署人員上門調查，最後控以《公眾娛樂場所條例》，罰款8千元。

鄒幸彤在記者會表示，支聯會面對很大政治壓力，大部分常委官司纏身，更未知今日表態會否影響日後官司，亦有受到軟性壓力，例如有「中間人」指支聯會一旦不解散將有後果等，惟她們不希望散播恐懼，最終常委會僅過半數交會員大會，表決是否解散。

今次常委考慮解散的過程，鄒幸彤稱「外間風聲」很多是其中一個因素，亦考慮到今年11月，相信不少常委都有機會身在獄中，未知是否有人願意接任，對支聯會運作構成困難。她提到常委中有人認為，既然「堅持得五大綱領，無理由因吹風而解散」。

如無共識支聯會將繼續運作

對於召開特別會員大會的決定，鄒幸彤稱，決定不應是閉門討論，期望公眾共同參與討論，思考日後如何繼續爭議「平反六四」。鄒幸彤提到，會員大會最低開會門檻為出席會員20人，同時要不少於75％通過才可解散，未能與會者可授權他人投票。支聯會稱目前有「百幾個」會員。

特別會員大會定於9月25日舉行，鄒幸彤承認，常委有機會「未開會先入獄」，但即使沒有執委參與，出席會員仍可選出主席開會。她稱如果會員沒有共識，支聯會將繼續如常運作，他們亦無意參考教協，調低解散門檻。

支聯會常委梁錦威補充指，支聯會按法例要求處理解散的程序，如議案獲通過，資產將交由會員大會決定。