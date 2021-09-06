旅遊業界促延長擔保「還息不還本」　否則數百間企業須執笠

疫情下旅遊業陷入「冰封」，有旅遊業界人士今日（9月6日）於報章登頭版廣告，要求政府再延長擔保「還息不還本」安排，資助旅遊巴復業，實現健康碼通關。旅遊業促進會總幹事崔定邦在港台節目上表示，要求政府延長擔保「還息不還本」至少一年，否則有數百間企業料將倒閉。



崔定邦提到，其所屬企業亦是其一間有份參與集資登報的公司。他指過去一年在還息不還本之下，旅遊業和相關連的巴士公司，每月大約需還5千至6千元，而當中很多人都需動用公司或個人積蓄，並靠在疫苗中心工作幫補，才勉強能撐住。

他提到，政府對上一次延長「還息不還本」是在今年3月，當時延長半年，至大約10月結束，惟現時都未有「聲氣」指會延長，有債權人已開始要求一些為旅遊巴供款的公司，下個月起須一併還本。崔定邦指，現時業界復工無期，如不延長擔保還息不還本，相信絕大部分要還款的企業都要執笠，涉及約數百間公司。

特首林鄭月娥日前接受內地媒體訪問時，提到將會推出「來港易」內地人來港免檢疫，在廣東先行，往後會考慮擴展至上海。崔定邦認為，來港易實際對旅遊業幫助有限，因實際上在現時情況下，兩地未完全通關，即使來港免檢疫，回內地時亦未必有相同待遇，因此不會有太多內地人想來港旅遊，主要便利商務客或是因紅白二事須往來兩地的人士。不過他認為，這不失為「好的一步」，希望中港澳三地政府可盡快商討通關問題，讓業界能自力更生。