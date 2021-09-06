DQ鄭松泰釀電訊條例法案委員會流產　陳克勤：技術性調整，不用開

熱血公民鄭松泰上月26日，因被候選人資格審查委員會裁定喪失當然選委資格，即時喪失立法會議員資格。立法會秘書處今日（6日）通知議員，《2021年電訊(修訂)條例草案》委員會，由於只有兩名議員，未達最少3名委員的要求，因此未能成立，原定明日的會議亦取消。



法案委員會至少需3人

建制派「副班長」、民建聯陳克勤上周在社交網發文，稱根據《議事規則》第76(3)條，每個法案委員會最少須由3名議員組成，《2021年電訊(修訂)條例草案》委員會，原先只有鄭松泰、陳克勤和葛珮帆加入。由於鄭松泰被DQ，委員會只剩下2名委員，除非9月4日前多一個議員加入，否則法案委員會就不能成立。

立法會今日中午公布，由於法案委員會未能成立，原定明日上午10時45分舉行的首次會議，現已取消。基於法案委員會未能成立，草案將會再提交大會，恢復二讀辯論和三讀表決。

鄭松泰：唔關你事都入你數！

陳克勤回應《香港01》記者指，該委員會原本由他發起，惟法案內容本身只屬技術性條文修訂，例如以往工程破壞到光纖，經修訂後將與破壞電纜、水管等看齊，提升至刑事罪行。他有見立法會仍有多個法案委員會需要處理，故認為沒必要堅持繼續召開此委員會。

鄭松泰在Facebook分享報道，嘲道：「正一『唔關你事都入你數』！」