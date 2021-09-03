DQ鄭松泰｜熱血公民解散：已無政治進路　僅餘兩區議員同日辭任

成立了九年的熱血公民，兩名區議員王頴思及黃兆健今（3日）相繼宣布辭職，黨主席鄭松泰其後發聲明，宣布熱血公民即日起解散，稱縱然得到眾多同路人支持，但面對目前已無政治進路的現實，故作出解散決定。

鄭松泰回顧該黨2016年推動「永續基本法」運動失敗告終，遂以「克勤小物」為宗旨繼續走入社區，以不同方式宣揚理念，努力為香港人打拼，但最終都是要面對無政治進路的現實，他最後向支持者表示感激。

辭任大埔區議員的黃兆健，則稱政治形勢急速變化，區議員在議會的空間減少，故作出辭職決定。原本是元朗區議員的王頴思，則稱有賴天水圍街坊、地區人士及不同組織和機構的支持，才得以凝聚社區。



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王頴思辭任元朗區議員 「為街坊充權感受至深」

王頴思下午率先在社交網頁宣布，辭去元朗逸澤區區議員一職，所有地區服務（包括辦事處、聯絡電話、Facebook專頁）亦告中止，未完結的個案將轉介相關機構跟進。她又衷心感謝各方支持，表示「區內居民的力量，亦有賴辦事處幾位同事和義工勞心勞力的無私付出，得以凝聚和發揮，建立了難能可貴的友誼和互助連繫。」

王稱自2018年起，已透過街站、手工班、居民會等活動與逸澤街坊接觸，了解大家在地區上的不同需要，協助居民解決大小問題，到2020年正式上任後，除了繼續關注民生議題，也開始於地區工作上運用社工專業，為長者、婦女等弱勢社群進行專業分析、輔導、支援及介入，以使他們盡快提供最適切的服務。

她指，能夠將社工助人的專業知識應用在天水圍地區工作，幫助到有需要的街坊，令他們充權，令她獲益良多、感受至深，「工作當中與大家建立的關係，亦是本人最珍貴的東西。」

黃兆健稱建設香港不限於從政

黃兆健其後亦宣布辭任，稱建設香港不限於從政，「守護我們珍惜的人和事，也有不同崗位，相信大家明白」，稱2017年起已在參與大埔運頭塘公共事務，4年來接觸不同街坊，也讓他與運頭塘建立聯繫，「無論如何，我心中有大家，希望大家心中都有我、記著我們美好的回憶」，目前跟進中的個案，在請辭後會繼續跟進，工作手提在短期內仍會保留。

他最後「感謝街坊、熱狗、家人一直以來的支持！未來大家多行善舉，守望相助，我相信，運頭塘依然咁靚！」

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鄭松泰感激支持者9年擁護 聲明以「天佑義民」作結

鄭松泰在兩人辭任後發聲明，宣布熱血公民即日起解散，指該黨自2012年成立以來，九年來有幸得到眾多支持者的擁護，一同經歷了多個寒冬，「我們會銘記大家的愛戴及支持」， 又感謝過去一直以不同方式支持他們的朋友，「感謝各位對熱血公民的付出，更加感謝大家對我們的不離不棄。」

民主派失元朗區議會主導權

鄭松泰上周因登記成為選委會當然選委，被候選人資格審查委員會裁定無效，連帶即時喪失立法會議員資格。他其後接受《香港01》專訪時，承認若果不登記做選委可以暫時避過遭褫奪議席，但考慮到該黨參政的前途，而在被動的位置採取主動策略，接受資格審查，因為如果要參選，未來都要面對審查。

而隨著王頴思辭職，元朗區議會目前僅剩11名民主派區議員，其餘12名區議員為建制派或鄉事派，民主派將盡失主導權。早前元朗區議會副主席選舉更一度爆出民主派「走票」事件，令鄉事派鄧賀年當選，引起政圈熱議。