DQ鄭松泰︱譚耀宗：鄭對國家態度不理想　「冇話永遠唔可以參選」

在下月舉行的選委會界別分組選舉中，本屬當然委員的熱血公民鄭松泰，由於被候選人資格審查委員會認為不真誠擁護《基本法》和效忠特區，遭裁定提名無效，一併喪失立法會議員資格。

全國人大常委譚耀宗接受《香港01》訪問期間提到，資審會是在考慮一切因素作出綜合決定，而鄭松泰過去幾年亦有一些對國家態度「非常不理想」的表現，因此認為資審會決定合適，但強調一次被DQ，不代表鄭松泰永遠失去參選資格，日後可以再觀察。



鄭松泰言行「有轉變」 惟不只看一年半載表現

譚耀宗表示，鄭松泰過去幾年在立法會內的表現「大家都知」，曾作一些「對國家態度極不理想」的行為，例如最為人所知的倒插國旗和區旗案，後來亦「同反中亂港人士一齊」做了一些事。

他承認，《國安法》實施後鄭松泰的言行「有啲轉變」，但相信資審會不會只看對方這一年半載的表現，亦要就他一直以來的言行，是否真心真意擁護《基本法》、效忠特區，以作綜合判斷。他引述資審會主席、政務司司長李家超的說法，指就算短時間內裝扮成其他模樣，委員會也會全面、深入考慮對方是否信得過。

指資審會毋須公開理由：對鄭松泰本人反而未必好

被問到資審會是否應該公開所有裁定不合參選資格的理據，讓公眾監察，譚耀宗指未必需要，反而認為一旦公開所有資審會不信納的理由，「對佢（鄭松泰）本人都未必好」。他表示，既然鄭松泰本人也沒公開被DQ的理由，只表示「尊重」資審會的決定，相信對方也十分明白過去自身所作的言行。

譚耀宗明言，即使鄭松泰被裁定提名無效後，依法在5年內不得參選，亦不代表永遠失去資格，日後一樣有機會：「我哋可以再睇佢今後嘅（表現），呢次認為佢唔合適，冇話永遠唔可以參選嘅。可以睇長少少時間，等佢明白自己要點樣做，先可以符合《基本法》規定。」