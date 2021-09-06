培僑深圳分校首年收生逾千　林鄭出席開學禮：足見受港人家長歡迎

特首林鄭月娥今（6日）率領多名官員訪問深圳，林鄭下午出席深圳香港培僑書院龍華信義學校開學禮，指深圳培僑辦學首年的收生已達1 200人，足見學校受到在內地居住或工作的港人家長歡迎，對學校水平充滿信心。



林鄭在開學禮上稱，辦學計劃是粵港澳大灣區教育服務發展另外一個重要里程碑，也是港深合作一個意義重大的民生項目，計劃有賴不同單位的全力支持，她代表香港特區政府，對參與各方，特別是深圳市政府以及中聯辦的全力協助，表示衷心感謝。她指，今年二月親自在香港見證項目簽約暨啓動儀式，在短短七個月，簇新校舍已建成，一所提供香港課程，涵蓋小學至高中的12年制港人子弟學校順利開辦，體現國家以及深圳市的高效率及發展速度。

林鄭又指，深圳培僑開辦將進一步豐富大灣區內港人子女就學的選擇，同學除了能夠在香港課程框架下學習外，同時能夠近距離了解國家的最新發展，也有更多與其他大灣區青少年交流的機會，未來肯定會成為具備國家意識和香港情懷的青年人才。林鄭續指，深圳培僑辦學首年的收生已達1 200人，足見學校受到在內地居住或工作的港人家長歡迎，他們對學校的水平也是充滿信心。

她指出，香港多所大學已經或正在大灣區開設新校園，為國家培育人才，也為香港青年提供更廣闊的發展空間，除了教育以外，《十四五規劃綱要》也提到要便利港澳青年到粵港澳大灣區內地城市就業、就學、創業，打造粵港澳青少年交流精品品牌，她感謝國家對香港青年的重視和關愛，特區政府也會積極推展相關工作，包括一系列大灣區青年就業、創業、交流和實習計劃等，以協助香港青年抓緊國家發展帶來的契機，積極融入國家發展大局。

林鄭最後提到，培僑教育機構在香港辦學已經超過70年，學校一直秉持為中國的富強培養人才的教育精神，承擔新一代教育的使命，現在更先行先試，將其辦學理念及高質教育拓展至大灣區內地城市，服務在內地的港人子女，為社會、為國家培養新生代，為中國走向世界作出貢獻，「正如你們學校的校歌一句：新中國的建設，靠我們青年的力量。我相信，這裏每一位同學，日後都能為國家的發展盡一分力量。」