林鄭籲各大學赴灣區辦學　讚中大深圳建醫學院：助力十四五

特首林鄭月娥今（4日）在中文大學深圳分校入學典禮上視像致辭，提到港府支持香港各大學在粵港澳大灣區內地城市辦學，稱今年3月全國人大通過的《十四五規劃綱要》，表明支持高質量建設大灣區，推進各項加強教育交流及便利香港學生到大灣區內地城市就學的措施。

林鄭稱，中大深圳是大灣區高等教育協作的典範，傳承中大辦學理念和學術體系，培養具國際視野、中華傳統和社會擔當的創新型高層次人才，又祝賀中大深圳成立醫學院，把港式醫療帶到內地，認為可促進大灣區醫療產業發展。



林鄭月娥提出，中大深圳自2014年開始運作，在教學與科研方面表現卓越，現設七個學院及一個研究生院，共有22個本科生專業和24個研究生專業，擁有來自世界各地的七千多名學生，連續六年成為廣東省內錄取分數最高的院校，形容成績有目共睹。



林鄭：中大醫學院將港式醫療帶到內地 發展令人期待

她說，中大深圳今年有首批臨床醫學本科生，作為大灣區内第一所合辦的醫學院，除了是中大深圳發展的一個重要里程碑，更是對接大灣區國家戰略的總體部署，對促進大灣區醫療健康產業發展、深化深港兩地醫療教育的合作新模式、以及提升專業服務水平具有標誌性意義。

林鄭指中大深圳醫學院及其附屬醫院，將充分利用深圳先行示範區建設的契機，把港式醫療經驗帶到內地，建成具備高端醫學人才培養、先進醫療服務和創新醫學研究三大功能的國際一流醫學中心，未來發展令人期待，又稱感謝國家的支持，特別是教育部、深圳市政府及各相關衞生部門的積極推動和配合。