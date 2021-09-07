政圈風聲｜下屆問責班子改頭換面　林鄭「心腹」勢離熱廚房

特首林鄭月娥任期只剩下9個月，北京至今未發放清晰訊號，下任特首人選仍在「估領袖」階段，可能待9月19日選委會選舉過後，才有些少眉目。特區一把手尚未「一錘定音」，但下屆政府班子幾可肯定會大換血，多名局長料將離開熱廚房，其中與林鄭關係密切的勞工及福利局局長羅致光，據聞曾向業界透露打算告別官場。



任內不時爆爭議「金句」

昔日有民主黨「大腦」之稱羅致光，與林鄭相識多年，二人之前在扶貧委員會合作多時，羅於2017年獲林鄭招手加入政府，出任勞福局長，被視為林鄭心腹。本屆政府推動多項勞工政策，包括將法定侍產假增至5日、有薪產假增至14星期、分十年增加勞工假至17日，最棘手的取消強積金對沖方案，亦有望在下屆立法會提交審議。

有政界中人指，林鄭在開局頭兩、三年，相當信任羅致光對社福、勞工問題的判斷，但智商160的羅致光，任內不時爆出爭議事件和「金句」，例如調高長者綜援年齡、「60歲中年論」等，加上疫情期間拒絕推出「失業援助金」，不時成為建制「箭靶」。

至少兩名勞工界人士透露，近月與羅致光見面時，對方輕描淡寫地稱「做埋今屆」，明年6月底便任滿退休，又著勞工界不用擔心取消對沖方案會「走數」，待新一屆立法會下年1月開始時會盡快提交草案。

林鄭月娥任內曾兩度換班，今年6月，李家超升任政務司長，鄧炳強升任保安局長。（資料圖片）

下任特首難「自決」司局長人選

有工聯會中人形容，羅致光明年告別官場的消息屬「半公開秘密」，已傳了一段時間，對此不感意外，估計即使林鄭成功連任，現年67歲的羅致光亦未必會過渡至新政府。

有資深建制派直言，姑勿論下任特首是否林鄭月娥，多名現任局長料「無得留低」，不時被「打報告」的食物及衛生局長陳肇始，自然是其中一名「大熱」。亦有政界中人說，籌組問責班子並非特首一人可以「自決」，主要官員的任命權在於中央，特別要留意「四中全會」曾提到，要完善中央對特區行政長官和主要官員的任免制度和機制，具體如何落實有待揭曉。