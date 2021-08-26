沙半山手記 ｜李國章「獲賞」的來龍去脈

老驥伏櫪，志在千里。 年屆76歲的行政會議成員、港大校委會主席李國章，自2002年加入「熱廚房」出任教育統籌局局長，馳騁政途已近廿載，不但未有淡退之意，反而愈戰愈勇，不斷勇闖新路程，日前獲全國人大常委會任命為轄下《基本法》委員會委員，便令不少人感到意外。

畢竟，「教育沙皇」已年屆古稀，在許多市民心目中已屬上一代的人物，而基委會在未來幾年角色吃重，「亞瑟王」（李的洋名叫Arthur）是憑着甚麼獲得北大人的「犒賞」？



傳處理港大學生會評議會「哀悼」風波立功

有學界人士認為，亞瑟王因為無緣登上特首寶座，而獲「補償」。無錯，李國章的名字一直都在特首「猜領袖」名單之上，於2019年修例風波期間，政界更一度盛傳北京想他臨危受命，頂替林鄭，更有小道消息繪影繪聲稱，當時李國章親自拍下一段普通話短片，並配上字幕，介紹自己理念，話說是向北大人作自我介紹云云……但此後就沒有下文。不過，中央向來無「選不上特首可獲補償」的慣例，當年唐英年因僭建事件失落特首大位後，獲中央委任全國政協常委，與其說補償，不如說中央不想他的政治能量就此白白浪費掉。

那麼，亞瑟王為何獲賞基委會委員的席位？沙半山聽聞，是因亞瑟王在處理港大學生會評議會動議哀悼七一刺警案疑兇一事上「立了功」。作為港大校委會主席的亞瑟王，處理有關事件反應迅速且強硬，在港大學生會評議會通過動議翌日，即透過傳媒訪問發炮，批評上述動議「不道德」及「不能接受」，並稱歡迎國安部門跟進事件，亦會考慮將涉事的學生會成員「踢出校」。

其後，亞瑟王帶領的港大校委會，更禁止涉事學生進入校園範圍及使用大學設施和服務，又要求校方管理層制訂執行方案，跟進事件發展，態度之強硬，在學界罕見。而港大校委會的取態，為事件定調及警方介入調查，奠下了基礎。

基委會委員政治含金量高 未來幾年角色吃重

當然，除了港大學生會評議會事件，亞瑟王素來強悍的行事作風，亦是獲中央「賞識」的原因。自2019年修例風波後，中央重整對港政策，大量拔用「勇擔當、敢踫硬、善作為」的人加入管治架構之內，亞瑟王正合其用。

《基本法》委員會是全國人大常委會轄下單位，專責就有關香港《基本法》第17條、第18條、第158條、第159條實施中的問題進行研究，並向全國人大常委會提供意見。委員會由12名委員組成，内地和香港委員各6人，論政治含金量，比全國政協委員還要稍高一點，建制派內不少人趨之若騖。而在香港的大變局下，就基本法問題向中央給意見的基委會，料有更大「發揮」空間，以亞瑟王的練歷及風格，可謂如魚得水，應可大派用場，縱橫馳騁一番。