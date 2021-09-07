民主黨禁黨員參選違國安法？　林鄭月娥：影響、破壞選舉屬違法

改制後的立法會選舉12月舉行，全國僑聯副主席盧文端昨撰文指，若民主黨強行阻止黨員參選或會違反《港區國安法》。特首林鄭月娥今日（7日）指，《港區國安法》列明若有人意圖影響和破壞選舉屬違法，強調須依法辦事，視乎法律和證據。



林鄭稱非搞「清一色」：唯一要求是擁護效忠

盧文端昨日在報章撰文，指現時民主黨內部對於是否參選的爭議，其實是要「求生」還是「求死」的選擇。他聲言，如民主黨強行阻止成員參選，等同挑戰和破壞新選舉制度，有可能觸犯《國安法》，若是如此，「求生派」也只有另起爐灶。

林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，未有正面回應政黨禁止黨員參選是否違反《港區國安法》，但提到《國安法》實施超過一年，大家都能看到政府依法辦事，《國安法》針對是四類危害國家安全的行為，當中列明若有人意圖影響和破壞選舉即屬違法，但對於某一類行為是否違反《國安法》，則要視乎法律和證據。

她強調，完善選舉制度令選委會和立法會更有廣泛代表性，促進均衡政治參與，「我們包括中央也不是要求在政治體制內搞『清一色』，不同立場，甚至對政府較為批判的態度也可以參與制度。」她續指，在「愛國者治港」的基礎下，歡迎不同朋友透過選舉進入議會，唯一要求是要擁護《基本法》和效忠特區。

民主黨本月26日舉行會員大會，決定會否參選12月立法會選舉。