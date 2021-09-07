法律界選委參選人訪和解中心　劉漢銓冀愛國者治港拓業界發展空間

選委會選舉9月19日舉行，15名法律界選委候選人今日（7日）與香港和解中心代表會面，宣傳政綱並聽取意見。牽頭組成15人名單的劉漢銓稱，名單內的15人參選是因為選舉制度經過完善後，作為愛國愛港的律師及大律師，希望成為選委為法律界做事。



香港和解中心會長羅偉雄表示，相當重視各候選人的意見，希望業內不同領域人士可以互相幫忙，又指目前調解、仲裁要研究的市場很大，指律師參與這些工作的收入更可高數十倍，而且更易達到仲裁各方「五贏」方案。



劉漢銓指自己曾參與特區成立的事宜，認為回歸後香港發展與他們的期望分別較大，「一國兩制」落實時有走樣、變形，故今次在完善選舉制度後參選選委。他表示，新的選舉辦法出台後，國家對愛國者有更明顯要求，希望愛國者治港可維護國家主權，同時讓法律界有合理權益，令法律界人士有發展空間。

劉漢銓：特首要愛港及愛港人 有擔當亦具親和力

至於選特首的標準方面，劉漢銓提到，希望下任特首有堅定立場，有擔當、有作為，真正愛香港及香港市民，令大家安居樂業，同時要有感召力、親和力，相信好的特首才能推動良政善治，令本港繁榮穩定。

他亦提到，選委會將負責選出很多立法會議員，強調立法會需要做實事，發揮法定效力，才能鞏固香港法治精神。

梁定邦：香港金融中心地位重要才招英美針對

資深大律師、監警會前主席梁定邦表示，雖然法律界面對的競爭激烈了，但機會亦多了不少。他指自己剛出道時香港主要從事貿易，經濟規模較小，認為香港的國際金融中心地位對國家發展重要，才令英、美對港阻撓。他表示，法律界的專業水平需要不斷提高，才可迎接未來的機遇，相信各個法律組織、團體，都應將專業水平提高。

作為候選人之一的蕭詠儀是香港和解中心創辦人之一。認為香港作為調解中心相當重要，香港背靠中國大有可為，強調本港在仲裁方面不可以落後於新加坡。

和解中心：法律界各領域合作 仲裁可達致「五贏」

香港和解中心會長羅偉雄認為，法律界不同領域人士可以在調解、仲裁、風險防範、商業談判等方面互相幫忙，將法律界的功能擴大。

羅偉雄又指，目前要研究的市場很大，認為參與度愈高，收入愈高，稱調解、仲裁工作收入更可高數十倍，更易達到仲裁兩方法律代表、原訴人及中立仲裁的「五贏」方案。

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