旅業保底︱議員轟措施只解燃眉急　邱騰華：網搞活動保品牌人氣

新冠疫情下，全球以至本港旅遊業大蕭條，民建聯周浩鼎今日（8日）在立法會質問政府與內地商討恢復正常通關的最新進展，又指港府為旅遊業從業員設立的二千個臨時職位，將隨著社區疫苗接種中心陸續關閉而取消，問當局有何新措施支援，會否提供更多臨時職位和職業培訓。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應時，提到「回港易」今日已全面恢復，下星期亦將推行「來港易」計劃，讓廣東省及澳門的居民免檢疫來港。他提到港府已推出了不少項目，例如旅遊業的獎勵計劃等有增撥資源，旅遊發展局的撥款亦沒減少。他強調本港有不少成功的旅遊品牌，旅發局的大型活動如美酒佳餚節等會繼續，部分活動就算改為網上舉行也要保住熱門品牌。



新冠疫情下，全球以至本港旅遊業大蕭條，遊客大減，市面不及往日熱鬧。（資料圖片／鄧倩螢攝）

邱騰華指自2020年已先後五輪向旅遊業界提供26億元承擔額的支援，幫助了共1700間旅行社及1.2萬從業員。（何家達攝／資料圖片）

邱騰華：先後五輪措施26億元撐旅業

邱騰華回應指，政府自2020年起，先後五輪向旅遊業界提供26億元承擔額的支援，幫助了共1700間旅行社及1.2萬從業員，分別增加旅行社鼓勵計劃及綠色生活本地遊獎勵計劃的承擔額至1.5億元及1億元。他強調當局每逢疫情好轉，都盡力擴大旅遊業界營運空間，如推出了郵輪公海遊，至今有近2200名乘客參與，亦有推出免費本地遊及住宿優惠等安排。

周浩鼎批評當局似乎沒有承諾加碼推出援助措施，問政府會否更積極與內地協商推出具追蹤功能的「健康碼」供港人回內地使用。邱回應指存在很多技術問題，相關部門會在專家對接會議討論。

勞聯潘兆平問及，政府有否全面檢討推動本地旅遊業發展，邱騰華表示，當局沒有停止過相關工作，有推出綠色旅遊、裝置藝術的區域活動，亦獲立法會支持開展海洋公園翻新工程。

旅遊界姚思榮批評政府的新措施只能解燃眉之急，再問及有否推出新計劃的打算。（資料圖片）

姚思榮批措施僅解燃眉急 邱騰華：加推本地遊

體育、演藝、文化及出版界馬逢國表示，支持政府為旅遊業推出更多臨時職位，提到十四五規劃對港定位中外文化藝術交流中心的角色，問港有否就此設計培訓計劃。邱騰華表示正在開展相關工作，指西九管理局及旅發局都正就此接洽，而且就新界地道文化推出這類工作。

旅遊界姚思榮則提到，政府的新措施只能解燃眉之急，再問及有否推出新計劃的打算。邱騰華指，旅行社獎勵計劃以外，亦有推出本地遊的計劃，同時由5千萬元加碼至現在的1億元，當局主要以接種疫苗鼓勵獎賞的方式推出，會繼續聆聽市民意見。

工聯會陸頌雄指曾推出市集，經驗不錯，問政府會否協助旅遊業界推出更多市集，並結合文創墟市的方式營運。邱表示留意到坊間的活動，樂意在合適的情況吸納意見，任何景點有一定吸引力，業界都可以成為導賞員，只要情況合適，可申請資助。

中環海濱活動空間過去是旅發局舉辦不少品牌活動的場地。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

邱騰華指，旅發局的大型活動如美酒佳餚節等會繼續，部分改為網上舉行亦要保住品牌。（吳鍾坤攝／資料圖片）

邱騰華：網上續辦熱門項目望保品牌

民建聯梁志祥表示，本港過去高峰期每年有4千多萬人到訪，料未來難再有盛況，問當局有否計劃應對。邱騰華同意要為未來設想，指本港一直是全球最受歡迎的旅遊目的地，旅發局的大型活動如美酒佳餚節等會繼續，部分改為網上舉行亦要保住品牌，當局也會在網上下工夫，今年提供予旅發局的資源也沒有減少。