京港官員連線解讀前海方案　廣東副省長：築巢引鳳助香港青年創業

國務院新聞辦公室今日（9日）舉行新聞發佈會，介紹日前發表的橫琴、前海新發展方案，出席官員包括發改委副主任兼粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮，財政部副部長許宏才，人行副行長兼外匯局局長潘功勝，海關總署副署長鄒志武，以及廣東省委常委兼常務副省長林克慶，深圳市委副書記兼市長覃偉中，香港政務司司長李家超，以及澳門行政法務司司長張永春。

會上，多名官員提到香港各行業在前海的機遇，包括與香港金融市場互聯互通、金融創新逐步落實等。



前海合作區總面積擴展至120.56平方公里。（中新社）

李家超：香港會繼續發揮國際金融、貿易、航運中心角色

李家超表示，特區政府熱烈歡迎《前海方案》，其重點在於推動高水平對外開放，推動現代服務業創新發展，推動現代服務業創新發展，繼續發揮香港國際金融、貿易、航運中心的角色，以及便利在前海落戶的企業。

《前海方案》定下推進現代服務業創新發展及提升法律事務對外開放水平等目標，李家超指這將推動本港法律及專業服務行業在前海發展。他提到，已有超過1.15萬家香港企業落戶前海，當中除了專業服務業之外，還包括金融、物流等現代服務業。他又稱，香港有舉辦青年前海就業展，協助青年到前海發展。

李家超說，前海方案將港深合作推向新的台階，發揮大灣區兩大中樞的功能。未來會加強與廣東、深圳合作和溝通。

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廣東省常務副省長林克慶指，廣東省已為港澳青年搭好創業平台，做好基地建地，形容是「築巢引鳳」，例如深港青年夢工廠提供了優質軟硬件環境，集交流、培育、孵化及展示的一體化服務。

林克慶指廣東也會用好政策，包括內地機關事業招聘香港青年、兩地職業資格互認、協調社保系統、為港人提供個人所得稅優惠，以及在就業創業方面享受與內地人同等待遇。他希望透過促進交流，增加香港青年對前海的信心及決心。

叢亮：前海擴區用地大增 為深港合作發展提供更好支撐

有香港記者問到前海擴區出於路甚麼的考慮，又表示香港有意見指，未來香港和前海在產業方面有所競爭，香港亦有機會出現人才流失，中央如何平衡兩者。

叢亮指出，首先擴區有利前海深化開放，得到更大發展空間，過去區域範圍限制，為前海發展帶來很大的制約，擴區後空間載體更大，可為深化改革開放創造條件，有利為香港創造更多機遇。未來用地大幅增加，也可有更多香港服務業企業進入該市場，滿足發展需求，為深港合作發展提供更好支撐，有助香港融入國家發展大局。未來中央會各廣東省、深圳市政府溝通合作，務求政策落地，覆蓋到整個前海合作區。

潘功勝指正推動金融開放創新 包括跨境電子繳費

關於大灣區內金融互聯互通，國家外匯局局長潘功勝形容金融是三地合作重點，外匯局及人民銀行高度重視，正按照大灣區規劃綱要推動金融開放創新，人行去年5月已聯合多個部門發出意見，提出26項金融創新工作，以民生金融優先，相關措施正逐步落實，當中包括為港澳居民開立內地銀行結算帳戶、便利他們使用移動電子支付平台、推動跨境電子帳單支結繳費等。潘功勝強調，這一系列惠民措施提升了港澳居民生活的便利度。

市場互聯互通方面，潘功勝稱正擴闊港澳居民投資內地資本及債券市場的渠道，包括跨境理財通及南向債券通將於近日開通，也會建立三地綠色金融聯盟，諸如跨境資金池會以前海及橫琴為優先試點。

香港政務司司長李家超透過網上參與記者會。（香港01直播截圖）

港強化國際金融中心地位 深圳建全球金融創科中心

有記者問及港深金融合作方面的情況。李家超指出，前海發展特別提高了深港兩地合作的能力，包括在香港與內地金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、建立銀行帳戶、深化綠色金融合作等。

他提到，國家「十四五」規劃明確支持香港提升國際金融中心的地位，強化全球離岸人民幣樞紐的角色；至於深圳，則着重於建設全球金融創科中心。港深同為大灣區的中心城市、核心引擎，兩地已為推動港深互聯互通成立專班，為深化金融改革作出貢獻。他形容未來深港兩地合作更為緊密，舉例指自深港通於2016年啟動以來運作順暢，不斷擴容，截至今年7月底，北向交易總額已累積達28萬億人民幣、南向交易也達8.3萬億港元。未來港深兩地政府會繼續加強合作，為大灣區發展作貢獻。

潘功勝補充，香港在金融監管體系方面有優勢，又連續二十五年被評為最自由經濟體、是離岸人民幣中心、最大的股票交易中心，資金管理中心，2019年來，國際資金持續流入香港市場，金融體系一直保持穩定，首次公開募股（IPO）數量相當高，國際金融中心地位不動搖，人民銀行將繼續深化十四五規劃、粵港澳大灣區的精神，鞏固香港的國際金融中心地位、推動人民幣國際化，而在跨境人民幣業務上，前海可扮演先行先試角色。他總結指，港深融合發展，可引領中國金融對外開放。

深圳、香港「雙城故事」 前海方案推動更高水平合作

深圳市委副書記兼市長覃偉中表示，現時深圳聚集了一批香港現代服務業的企業，前海累積註冊港資企業有11,500間，實際利用港資226億美元，包括全國首間港資控股的消費金融公司等在前海落戶。

覃偉中說，將全面落實前海方案的要求，推動前海深港合作邁向新台階，支持香港更好融入國家發展大局，用好擴區的新空間，並拓展深港合作的新領域，深化兩地在現代金融、科技服務業、專業服務等領域合作。

李家超指，香港與深圳的合作在改革開放中創造了獨一無二的雙城故事，前海方案的推出有利推動更高水平的港深合作，發揮兩地在大灣區內的兩引擎功能。他稱，中央支持下，港深政府一直努力推動專業服務落戶前海的工作，前海推出專業服務進一步開放的措施，廣受業界歡迎，例如在法律服務方面先試行「港資港法」，容許港資企業在前海使用香港法律簽置合約，香港律師及大律師亦透過考試取得執業資格。他又說，特區政府會聯同業界人士，為擴區後的前海在金融、創科、法律及營商環境提出意見和作出配合。

《前海方案》提到，前海合作區是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措。（中新社）

《前海方案》涉港重點一覽：



《前海方案》提到，前海合作區是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，對推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區、增強香港同胞對祖國的向心力具有重要意義。

金融方面，《前海方案》支持區內實施擴大金融業對外開放政策，在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試。支持港交所前海聯合交易中心進行大宗商品現貨交易。

國際合作方面，《前海方案》提到改進投資保險、政策性擔保、涉外法律服務等海外投資保障機制，充分利用香港全面與國際接軌的專業服務，支持前海合作區企業走出去。

法律方面，前海將建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心，探索完善前海合作區內適用香港法律和選用香港作仲裁地解決民商事案件的機制，並探索建立前海合作區與港澳區際民商事司法協助和交流新機制。改革港澳律師事務所合伙聯營機制，鼓勵外國和港澳律師事務所在前海合作區設立代表機構。

《前海方案》提倡科技產業發展，聚焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市、物聯網、能源新材料等港澳優勢領域，大力發展粵港澳合作的新型研發機構，創新科技合作管理體制，促進港澳和內地創新鏈對接聯通，推動科技成果向技術標准轉化。

《前海方案》亦有多項便利港人到區內工作的措施，包括推進與港澳跨境政務服務便利化，研究加強在交通、通信、信息、支付等領域與港澳標准和規則銜接。為港澳青年在前海合作區學習、工作、居留、生活、創業、就業等提供便利，引進港澳及國際知名大學開展高水平合作辦學，建設港澳青年教育培訓基地，探索允許符合條件的港澳和外籍人士擔任前海合作區內法定機構職務。支持港澳和國際高水平醫院在前海合作區設立機構。

前海與港澳貿易方面，支持前海合作區在服務業職業資格、服務標准、認証認可、檢驗檢測、行業管理等領域，深化與港澳規則對接，促進貿易往來。