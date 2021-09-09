前海機遇︱李家超：助港提升國際金融地位　促進港深雙引擎發展

中央早前宣布擴大前海深港合作區逾7倍，面積相當於1.5個香港島，國務院今（9日）舉行發布會，政務司司長李家超透過視像致辭，表示港府歡迎《前海方案》，前海進一步改革開放，重點在推動現代服務業創新發展，香港會發揮好國際金融、貿易及航運中心角色，便利在前海落戶的企業。

李家超指，港深合作在改革開放中已創造了獨一無二的雙城故事，《前海方案》有利推動合作邁向更高水平，香港會按照「十四五」規劃提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣樞紐角色，以配合深圳建設全球金融創科中心，同為大灣區的中心城市，形成雙核心引擎。



香港政務司司長李家超透過網上參與。（香港01直播截圖）

發揮國際金融中心功能 與深圳形成雙核心引擎

李家超指在中央支持下，港深一直努力推動專業服務落戶前海，過去十年已有逾1.15萬間香港企業落戶前海，當中除了專業服務業之外，還涵蓋金融及物流等現代服務業，前海進一步開放會將港深合作推向新的台階，發揮大灣區兩大中樞輻射帶動作用，未來會加強與廣東、深圳合作和溝通。

李家超稱「十四五」規劃明確支持香港提升國際金融中心地位，前海的發展特別提高兩地金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、建立銀行帳戶，以及深化綠色金融合作等。未來深港兩地合作將更為緊密，舉例指自深港通於2016年啟動以來不斷擴容，截至今年7月底，北向交易總額累達28萬億人民幣、南向交易也達到8.3萬億港元。

他指未來港深兩地會繼續加強合作，香港也會配合深圳建設全球金融創科中心，兩地同為大灣區中心城市、核心引擎，已為推動港深互聯互通成立專班，會為深化金融改革作出貢獻。

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前海特區「港資港法」 樂見進一步開放

《前海方案》推動香港法律及專業服務行業赴區內發展，李家超指，進一步開放的措施廣受業界歡迎，在法律服務方面先試行「港資港法」，容許港資企業在前海使用香港法律簽訂合約，香港律師及大律師可透過考試取得執業資格。港府會聯同業界人士，為擴張後的前海在金融、創科、法律及營商環境提出意見和作出配合。

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助港青前海創業就業 提供資金及孵化服務

針對香港青年在內地的發展機遇，李家超說，前海提供了學習、工作、居留及創業的便利及無限機遇，強調青年是未來的希望及經濟引擎，所以港府相當重視青年發展，正積極推動青年到大灣區交流、實習及創業計劃，希望為他們開拓眼界、了解國家發展抓緊機遇。

李家超稱大灣區近年雙創活動蓬勃，大灣區也有大量措施吸引創業者，包括前海深港青年夢工廠，至今已孵化不少成功企業。他稱港府正為有意在區內創業的香港青年提供資金、資源、便利及孵化服務。

工作方面也有大灣區青年就業計劃，提供機會讓香港青年到大灣區發展事業，計劃至今提供了3,500個工作機會，收到2萬份求職，800人成功入職，當中530人在深圳就業。政府會收集就業者及僱主意見評估成效，亦會持續更新這些實習計劃，希望青年可以了解國情及內地職場文化，尋找發展機遇，促進香港青年融入國家發展大局。