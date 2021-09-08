前海方案對香港是挑戰　港官先要做到意識、理念對接

中央日前公佈《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，前海佔地由14.92平方公里，擴大7倍至120.56平方公里，發展目標是在2025年達致「建立健全更高層次的開放型經濟新體制，初步形成具有全球競爭力的營商環境」；2035年要令「高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平」。



就在《前海方案》出台前一天，中央亦發佈了《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，大大擴闊澳門未來發展和生活空間，而且是實行「粵澳共商共管」，反而《前海方案》，未有列明香港有何制度上的角色。



過去幾天，港府官員、建制派無不提到香港要抓緊發展機遇，但其實前海發展對香港來說是一個挑戰，這是思想、意識上的挑戰，若然無法克服，繼續「不進」或「慢進」，香港有可能被取而代之。



前海合作區總面積擴展至120.56平方公里。（中新社）

橫琴新區發展高新科技 建立特色芯片設計

橫琴新區是由廣東省和澳門「共建共管共享」的合作區，澳門主導經濟範疇，廣東省則主導社會管理，大幅增加澳門的經濟、民生發展空間。《橫琴方案》有很遠大的發展目標，要建立科技研發、中醫藥、文旅會展、現代金融等產業。

其中在科技產業，要成為澳門大學、澳門科技大學的產學研示範基地，以科技創新為重心，發展集成電路、電子元器件、新材料、新能源、大數據、人工智能、物聯網和生產醫藥產業，並要建立特色芯片設計、測試和檢測的微電子產業鏈。澳門一向被指過度依賴博彩業，上述建設方針有望令澳門經濟產業變得多元。

值得一提的是，《橫琴方案》將逐步構建民商事規則銜接澳門，最終目的是接軌國際，以此看來，不能排除未來會成為澳門的一部份，兩地一體化發展，成為新的經濟特區。

《前海方案》香港非擔當關鍵角色

澳門若有如此長足發展，對一海之隔的香港來說，絕對是重大挑戰。《前海方案》與《橫琴方案》其中一大不同的是，橫琴新區的發展責任十分清晰，經濟項目以澳門為主導，但《前海方案》則是整個區域的規劃，由廣東省及深圳組織領導，嚴格上香港沒有甚麼主要角色。

《前海方案》提及香港擅長的金融業，涉及建立金融機構、金融市場、金融產品和金融監管創新等範疇，香港在此事上卻沒有太大話語權，只能是「參與者」角色。以此看來，不單止並非部份建制派所說的機遇，更可說是本港支柱經濟產業的重大挑戰，如未能好好應對，長遠來說香港優勢將慢慢被削弱。

前海合作區擴區後，將為尋求更廣闊發展空間的港資、港企、港人提供更多發展選擇和機會。（中新社）

融合是香港持續發展前提下的融合

面對鄰區變得更為強大，香港必須加緊步伐，提高自身競爭力。中央接連推出大灣區規劃、「十四五規劃」，到這份《前海方案》，香港都要尋找當中的機遇，第一步要做到「思維對接」，要意識到香港面對前海競爭是一個挑戰。正如中聯辦主任駱惠寧上月所說，香港需要「認清國家規劃要求」，融入國家發展大局，不斷提升香港競爭優勢。

香港長期缺乏對國家規劃的認識，不止政府高官如此，建制精英亦停留在問中央索取優惠的心態，每次中央有惠港政策就稱為「中央派糖」。今次《前海方案》出台，建制派都說香港要把握機遇，但香港要做的，並不是讓專業人士移民到前海，香港需要發展機遇，但首先要在香港增加機遇，而前海出現的機遇，不能代替香港需要的發展，融合必然是香港持續發展前提下的融合。

值得注意的是，《前海方案》提到，前海合作區「是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，對推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、增強香港同胞對祖國的向心力具有重要意義」，可見中央希望透過前海規劃，讓香港與內地更緊密發展，讓香港人在內地生活、就業更便利。

特別是鼓勵青年發展問題上，《前海方案》將是一項新機遇，未來的前海發展藍圖，重視面向港澳青年築巢引鳳，在打造前海深港現代服務業合作區過程中，以深港青年夢工場、青創生態谷等為載體，實施「前海港澳青年招聘計劃」，為港澳青年實習就業、創新創業提供平台、崗位，以及配套扶持資金、住房保障等。