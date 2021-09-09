人大政協二百選委現身　譚耀宗預告擺街站　吳秋北：人代天生愛國

選委會界別分組選舉本月19日舉行，循第五界別成為當然選委的港區全國人代和政協今日（9日）見記者，全國人大常委譚耀宗表示，全體港區人代周末將發起街站，宣傳政綱及新選舉制度，聆聽市民聲音，號召全體選委響應；又說若全港各區都有街站的話，超過100個也不出奇。
譚耀宗坦言今次選舉不少由間選產生，加上是選舉改制後首場選舉，氣氛「比較靜都唔出奇」，故更須盡力向市民講解。
全國僑聯副主席盧文端近期多次撰文，警告民主黨若強阻成員參選，或等同破壞新選舉制度、觸犯《港區國安法》。譚耀宗表示文章受各方關注，「好多時都係個人評述」，又指二人同為民建聯成員，尊重惟不會特別評論，但指文章深刻有見地，「好多時都辛辣」，「大家可各自去睇睇，睇完各人都心中有數。」
唐英年：人心為最大政治 允身居其位上聯下通
譚耀宗表示，港區人代一直以一國兩制、維護國家安全及香港發展利益為己任，把中央最新發展向香港人推介；並在聆聽民意後，將香港同胞的意見、心聲向中央反映，強調作為選委定必嚴謹履行職責及「把好關」，以港澳辦主任夏寶龍的「五個善於」為工作標準，選出真正為國為港、有能力、有理想、做實事的人。
譚耀宗指人代選委將做好四項工作，包括堅定履行憲法和法律所賦予職責，參與管理國家事務，成為港人維護國家主權、安全和發展利益的重要表率；全力團結各界共同維護香港社會和諧穩定；利用專長積極關心香港經濟民生問題和推動兩地交流合作；深入香港社區傾聽百姓聲音。
全國政協常委唐英年則表示，希望更多人參與周末的街站活動，展現選委應有的責任和擔當，又指是次選舉能體現均衡參與，能成為第五界別選委是他們的光榮。他提出「四個堅持」，包括「堅持為國履職」、「堅持服務香港」、「堅持聆聽民意」及「堅持團結各方」。唐續指歷史證明「香港好，國家好；國家好，香港更好」，並會發揮政協委員的上聯下通優勢，努力畫好愛國愛港的最大同心圓，人心是最大的政治，定必會發揮好作用，深入基層社區聆聽聲音。
吳秋北：人代具愛國愛港天然屬性
港區人大代表、工聯會會長吳秋北稱，29名港區人代成為當選選委，在具有香港特色的民主制度下發揮重要作用，指人代具有愛國愛港的天然屬性和廣泛代表性，將一如以往為一國兩制行穩致遠「保駕護航」，形容人代是一雙溫暖有力的手，把香港和祖國拉在一起。
全國政協常委胡定旭指，港區全國政協委員多年來為維護本港社會經濟繁榮穩定、祖國現代化作出重大貢獻，一直發揮「雙重積極作用」。他提到2019年社會運動期間，港區政協在傳統媒體、新媒體發聲逾十萬次，公開呼籲止暴制亂和撐警，又稱當時有委員知道有警察日以繼夜工作，無時間理髮，於是親自安排理髮師到警署為警員理髮，並為警員送上食物等。
港區人大代表、科技大學副校長葉玉如表示，一直由專業出發通過調研及訪談工作，推動中港科研合作，指過往本港科學家無法直接主持科研項目，國家科研項目經費不能跨境在港使用，於是在2017年聯同24名院士去信國家主席習近平，其後又在全國兩會提出提案，最終獲習近平作出相關批示，開創香港科研新機遇。
提名民主派選立會？譚耀宗：韓正說話已說明
被問到會否提名民主派人士參選立法會，譚耀宗引述國務院副總理韓正稱，新選舉制度不是刻意剔除任何人，愛國者的範圍於過去、現在及將來也是廣泛的，「韓正副總理嘅說話，更好說明提名工作應該點進行。」
工聯會反地產霸權 吳秋北被問如何與大孖沙共事
記者會上有不少「大孖沙」出席，包括長實主席李澤鉅，建制網媒《橙新聞》記者問及，工聯會以「新時代，新工運」為論述綱領，當中提及反對地產霸權，惟不少第五組別選委也是大地產商，被問到今後如何共同履職。吳秋北稱：「呢個問題反映可能有啲朋友唔係好理解協商民主、民主協商嘅做法，我哋所有選委來自各界別，有自己界別利益，呢啲好正常」，又指選委來自不同界別是體現廣泛和均衡參與。
吳秋北續指「社會係大家嘅」，如有任何問題更要合作解決，若不溝通、各自為政，社會不會進步，又指選委是根據愛國愛港原則產生，既和而不同、求同存異，也有共同底線，避免立場先行、政治內耗，透過以事論事方式解決問題。
他指地產霸權本質是整個社會的問題，不只是基層市民的問題，既然是社會問題，不論工聯會、人代、政協，更應共同解決問題及深層次矛盾，相信今天在位的選委也願意共同解決這些問題。
有報道指，選委會未來職能將變為「類似人大、政協組織」，政府每年須向選委會匯報工作，有重大事項更要臨時開會質詢，譚耀宗表示：「我未聽過，我真係唔知。」