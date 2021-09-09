人大政協二百選委現身　譚耀宗預告擺街站　吳秋北：人代天生愛國

選委會界別分組選舉本月19日舉行，循第五界別成為當然選委的港區全國人代和政協今日（9日）見記者，全國人大常委譚耀宗表示，全體港區人代周末將發起街站，宣傳政綱及新選舉制度，聆聽市民聲音，號召全體選委響應；又說若全港各區都有街站的話，超過100個也不出奇。

譚耀宗坦言今次選舉不少由間選產生，加上是選舉改制後首場選舉，氣氛「比較靜都唔出奇」，故更須盡力向市民講解。

全國僑聯副主席盧文端近期多次撰文，警告民主黨若強阻成員參選，或等同破壞新選舉制度、觸犯《港區國安法》。譚耀宗表示文章受各方關注，「好多時都係個人評述」，又指二人同為民建聯成員，尊重惟不會特別評論，但指文章深刻有見地，「好多時都辛辣」，「大家可各自去睇睇，睇完各人都心中有數。」



唐英年：人心為最大政治 允身居其位上聯下通

譚耀宗表示，港區人代一直以一國兩制、維護國家安全及香港發展利益為己任，把中央最新發展向香港人推介；並在聆聽民意後，將香港同胞的意見、心聲向中央反映，強調作為選委定必嚴謹履行職責及「把好關」，以港澳辦主任夏寶龍的「五個善於」為工作標準，選出真正為國為港、有能力、有理想、做實事的人。

譚耀宗指人代選委將做好四項工作，包括堅定履行憲法和法律所賦予職責，參與管理國家事務，成為港人維護國家主權、安全和發展利益的重要表率；全力團結各界共同維護香港社會和諧穩定；利用專長積極關心香港經濟民生問題和推動兩地交流合作；深入香港社區傾聽百姓聲音。

全國政協常委唐英年則表示，希望更多人參與周末的街站活動，展現選委應有的責任和擔當，又指是次選舉能體現均衡參與，能成為第五界別選委是他們的光榮。他提出「四個堅持」，包括「堅持為國履職」、「堅持服務香港」、「堅持聆聽民意」及「堅持團結各方」。唐續指歷史證明「香港好，國家好；國家好，香港更好」，並會發揮政協委員的上聯下通優勢，努力畫好愛國愛港的最大同心圓，人心是最大的政治，定必會發揮好作用，深入基層社區聆聽聲音。

選舉委員會第五界別港區全國人大代表和港區全國政協委員界別分組當然委員舉行記者會。（吳倬安攝）

吳秋北：人代具愛國愛港天然屬性

港區人大代表、工聯會會長吳秋北稱，29名港區人代成為當選選委，在具有香港特色的民主制度下發揮重要作用，指人代具有愛國愛港的天然屬性和廣泛代表性，將一如以往為一國兩制行穩致遠「保駕護航」，形容人代是一雙溫暖有力的手，把香港和祖國拉在一起。

全國政協常委胡定旭指，港區全國政協委員多年來為維護本港社會經濟繁榮穩定、祖國現代化作出重大貢獻，一直發揮「雙重積極作用」。他提到2019年社會運動期間，港區政協在傳統媒體、新媒體發聲逾十萬次，公開呼籲止暴制亂和撐警，又稱當時有委員知道有警察日以繼夜工作，無時間理髮，於是親自安排理髮師到警署為警員理髮，並為警員送上食物等。

港區人大代表、科技大學副校長葉玉如表示，一直由專業出發通過調研及訪談工作，推動中港科研合作，指過往本港科學家無法直接主持科研項目，國家科研項目經費不能跨境在港使用，於是在2017年聯同24名院士去信國家主席習近平，其後又在全國兩會提出提案，最終獲習近平作出相關批示，開創香港科研新機遇。

吳秋北指人代具愛國愛港天然屬性，形容是一雙溫暖有力的手，把香港和祖國拉在一起。（廖雁雄攝）

提名民主派選立會？譚耀宗：韓正說話已說明

被問到會否提名民主派人士參選立法會，譚耀宗引述國務院副總理韓正稱，新選舉制度不是刻意剔除任何人，愛國者的範圍於過去、現在及將來也是廣泛的，「韓正副總理嘅說話，更好說明提名工作應該點進行。」

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長實主席李澤鉅（前排右二）同屬第五界別當然選委，吳秋北被問到工聯會反對地產霸權，今後如何共同履職。（廖雁雄攝）

工聯會反地產霸權 吳秋北被問如何與大孖沙共事

記者會上有不少「大孖沙」出席，包括長實主席李澤鉅，建制網媒《橙新聞》記者問及，工聯會以「新時代，新工運」為論述綱領，當中提及反對地產霸權，惟不少第五組別選委也是大地產商，被問到今後如何共同履職。吳秋北稱：「呢個問題反映可能有啲朋友唔係好理解協商民主、民主協商嘅做法，我哋所有選委來自各界別，有自己界別利益，呢啲好正常」，又指選委來自不同界別是體現廣泛和均衡參與。

吳秋北續指「社會係大家嘅」，如有任何問題更要合作解決，若不溝通、各自為政，社會不會進步，又指選委是根據愛國愛港原則產生，既和而不同、求同存異，也有共同底線，避免立場先行、政治內耗，透過以事論事方式解決問題。

他指地產霸權本質是整個社會的問題，不只是基層市民的問題，既然是社會問題，不論工聯會、人代、政協，更應共同解決問題及深層次矛盾，相信今天在位的選委也願意共同解決這些問題。

有報道指，選委會未來職能將變為「類似人大、政協組織」，政府每年須向選委會匯報工作，有重大事項更要臨時開會質詢，譚耀宗表示：「我未聽過，我真係唔知。」