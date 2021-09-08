選委會︱紡織製衣17人自動當選　稱特首最重要愛國愛港

17名紡織及製衣界選委參選人，在無競爭下自動當選，今日（8日）召開記者會介紹政綱及對特區政府未來施政的期望。他們的政綱包括落實「愛國者治港」原則、融入國家發展大局、把握「十四五規劃」及推動粵港澳大灣區政策互通等。

選委之一、香港紡織商會會長朱立夫表示，紡織及製衣界一直缺乏頂層規劃，業界轉型遇到挑戰，期望特區政府帶領業界提升競爭力。同樣是選委的香港紡織業聯會副會長羅正杰則認為，擔任特首的首要條件是愛國愛港，選特首時會考慮候選人的能力，希望來屆特首能與中央溝通，同時亦了解香港。



17名紡織及製衣界選委參選人，在無競爭下自動當選，召開記者會介紹政綱及對特區政府未來施政的期望。（歐嘉樂攝）

盼港府支持紡織製衣升級轉型

朱立夫說，紡織製衣業在香港有很長的歷史，在業界共同努力下，一直向特區政府爭取支援政策，但由於欠缺頂層設計規劃，不少企業在轉型過程中遇到挑戰，期望港府可以帶領業界進一步提升競爭力，發揮「政府、企業、學術、科研」有效配合，支持紡織企業向供應鏈的兩端延伸。

他續指，業界需要配合國家十四五規劃的設計，制定行業的五年規劃，與國家整體規劃對接，才能更好地把握發展潮流。他希望未來能多與不同界別候選人溝通，並加強與內地合作。

選委：選特首首要條件愛國愛港

羅正杰稱，政綱中最重要是要堅定愛國愛港理念，擁護「一國兩制」方針和《基本法》，要為香港市民選出既愛國又有管治能力的人才，提升香港管治效能讓更多有利於香港發展、國家整體利益的政策和措施得以順利推行。

他說選委們會積極服務業界，擔當業界與政府溝通的橋樑，進一步拓展網絡、尋找商機，在創科研究、人工智慧上與理大、科大加強合作，帶動香港紡織業再上一層樓，把握大灣區機遇，加快融入國家發展大局，為行業可持續發展注入新動力，亦要積極參與「一帶一路」建設，與內地企業擴大合作，共同開拓海外市場。