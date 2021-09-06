選委會｜美心太子女伍淑清倡加強國情教育：培養青年了解中港歷史

香港中華總商會今（6日）舉辦交流會，邀請該會所屬商界（第二）選舉委員會界別分組委員，向中總成員介紹參選政綱及理念。商界（二）選委、榮譽會董伍淑清在會上提出三點，包括選出愛國愛港人士加入管治架構、推動香港做好內地「引進來」和「走出去」服務平台，以及加強國情教育，培養年輕人了解中國歷史和香港歷史。



中總會長袁武、副會長楊華勇、謝湧海、榮譽會董伍淑清、永遠名譽會董鄭李錦芬等17人循商界（二）出戰選委，最終自動當選。17人今出席中總的選委交流會，袁武指出，在新的選舉制度下，選舉委員會將發揮更大功能，同時亦肩負起更大責任與擔當，又指商界（二）各選委將竭盡所能，秉持中總愛國愛港優良傳統，積極發揮促進中外的經貿橋樑功能，融入國家發展大局，助力中總會員及工商各業抓緊大灣區、雙循環發展機遇。

袁武續指，香港必須邁向以科技創新、產業升級為導向，加大創科資源投放，善用河套區發展，將新界北打造成香港「小矽谷」，引入國際大型企業研發中心、吸引全球創科資源同海內外頂尖科技人才集聚。

袁武續稱，當前最關鍵工作是控制好香港疫情，並爭取與內地恢復通關，尤其是讓兩地一些有較急切需要的經貿與人員往來盡快回復正常往來，助力香港工商經濟重拾動力，長遠而言，作為選委會委員，必須身體力行，全力維護《國安法》實施，落實「愛國者治港」，並發動商界力量，善用中總在內地和國際人脈網絡優勢，講好中國、香港故事和一國兩制故事，並關注青年、社會民生發展，為構建繁榮穩定香港、配合國家發展貢獻力量。