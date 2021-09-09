不禁加熱煙？陳肇始拒納修正　企硬全禁新煙：最有效杜絕新煙民

立法會《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》法案委員會，明日（9日）將審議全面禁止「電子煙」及「加熱煙」，批發及零售界邵家輝提出修正，認為「加熱煙」應由禁止改成規管。

食物及衞生局局長陳肇始去信立法會秘書處，指當局不同意將「加熱煙」剔出禁售名單，強調所有煙草產品，包括「加熱煙」，都絕對有害健康，且極易令人上癮。至今沒有證據支持煙草業提出的「加熱煙比傳統煙草產品危害更小」的聲稱，修正案如獲支持，將嚴重危及政府的控煙工作。



陳肇始指經深入研究邵家輝的修正案，政府依然認為全面禁止電子煙、加熱煙和草本煙，是防止這些有害的吸煙產品植根本地市場，從而導致出現新一代年輕煙民的最有效方法，因此不同意改為規管而不禁售加熱煙。

她續指加熱煙裝置能夠收集用戶的吸煙模式和喜好的數據，並容許煙草公司直接向個人用戶傳達迅息，大大削弱現有的控煙措施。若果不全面禁止加熱煙，政府須動用大量人力和其他資源檢討法規以監管加熱煙，強調無理據為這些對社會無任何已知益處的新產品耗費公共資源。

邵家輝回覆《香港01》查詢時，沒有正面回應會否撤回修正案，稱會視乎官員明日在法案委員會上怎樣解釋再決定下一步行動，強調香港是多元社會，不是「清一色」，他會提出不同的意見。