專訪︱林哲玄批有人為商業利益放生加熱煙：應掃進「政治垃圾崗」

醫學界在香港社會上，算是個較獨特的群體，既是傳統社會精英，過往又一直踴躍於社會政治議題發聲。修例風波以來，醫生及護理人員屢次走到前線反對政府，一度站在風尖浪口。在下月舉行的選委會界別分組選舉、年底立法會選舉中，醫學界須與衞生服務界合併，變相未選席位已削半。

「醫護誠信同行」主席林哲玄接受《香港01》訪問期間提到，醫生這個行業「黃藍對立」從來不明顯，積極投入政治運動屬個別的現象，行內一直希望利用專業知識，為社會「把脈」，就醫療政策提供意見。他認為，即使在選委會、立法會內的席位減少，政府都不能不聽醫生的意見。

他反而認為，有個別業界人士將商業利益，凌駕公眾利益和醫學常識，例如為了業界生意，竟然反對政府禁加熱煙，無視令青少年上癮的風險，批評這種心態如同「集體自私制」，應該掃進「政治垃圾崗」。



稱政府始終需聽醫生意見

林哲玄表示，醫生這個行業一向「冇話政唔政治」，所謂「建制派對民主派」的二元對立，在過去並不明顯，將來也一樣，以其自身為例，過往經常被指「親建制」，但實際上也會就醫療政策嚴厲批評政府。「除非有特別的社會事件，有很多醫生出來表態，否則界別內對於一些社會議題的看法，都是跨政治立場的。什麼派都好，醫學應該歸醫學，不要太過『站邊』。」

選委會和立法會大改組後，醫學界和衞生服務界被合併成「醫學及衞生服務界」，席位一律削半，當中醫學界的選民人數遠不及衞生服務界，日後立法會或會沒了醫生代表，有意見質疑這是「矮化」醫生。林哲玄認為，醫生在政界上的角色，就是「用我們的專業知識，為社會把脈」，以往醫生在立法會、選委會內一樣只佔少數席位，因此醫生的意見能否有效反映，重點從來不是「數人頭」、「有幾多票」，而是視乎政府有多願意聆聽業界和市民的聲音：「民主社會，怎麼可能是一人一票那麼簡單？最重要是政府肯聽取大家的意見。」

因此，林哲玄相信修改選舉制度後在政治上可「減輕極端情況出現的機會」，亦不擔心醫生的意見無法反映，因為醫生作為傳統專業人士，政府沒可能完全不理會他們的意見：「歷屆的特首，對醫生都有起碼的尊重，不會不理醫生。始終醫療是民生重要一環，有些事情，也確實只有醫生能給予專業意見。如果政府真的能無視醫學界意見，早就關起門來自己想個夠。」

強調醫學界不會只反對 會幫忙構思解決方案

在過往，醫生一向被視為不那麼「聽話」的界別，2016年醫委會改革一役，醫學界號召醫科生包圍立法會、在議會內發動拉布阻止法案通過；修例風波及新冠肺炎疫情初期，屢有醫護人員站出來反對政府，甚至發動罷工；對於引入非本地培訓醫生，醫學界態度也相對保守。

林哲玄認為，醫生的利益向來和大多數市民利益一致，不擔心醫學界會出現「自私」的問題，強調醫學界只是「不會百分百支持政府」，投入政治抗爭亦屬個別現象；見到政府政策可能有問題，就會站出來反對：「很多時就算我們（醫學界）不贊成政府的做法，也不會只是反對，會幫政府想清楚解決方法。」例如對於非本地培訓醫生，林哲玄表示會實事求是，認為讓非本地的專科醫生來港執業，可協助培訓本地年輕醫生，對所有人都有裨益。

斥有人為業界利益販賣癮頭 如同「反人類」行為

反而，林認為社會上有部分人為保障狹窄界別的利益，阻礙政府做一些民生政策，那才是真正不顧公眾安危。他特別舉例指，政府擬立法禁止電子煙和加熱煙，是社會上廣泛的共識，由醫學界、教育界、家長等重要持分者，都明白二者的害處，原本不應有什麼爭議，偏偏有部分商界人士「跳出嚟話要保護界別利益」，反對一併禁止加熱煙：「這是為了商人的利益，去傷害下一代、世世代代的香港人，你對得起香港嗎？這根本是『反人類』的行為。加熱煙不單是煙草，同時是一種addiction（癮），你賣一種癮出去，當然有問題吧？什麼癮都一樣。這個癮一賣出去，一輩子都會跟著那個人。當你引入一種新的癮，目的是為了你的業界小眾利益，這不是『反人類』是什麼？」

林哲玄指：「如果在一個議會內，大家投票都只是為了自己界別的利益，這叫作『集體自私制』，別說到那麼偉大，那這個制度應該『收檔』，這種政治意識形態，早應掃進『政治垃圾崗』。」

林哲玄希望新政治制度下政治爭拗減少，基層醫療情況可改善，從而解決醫療分流問題。（資料圖片）

冀基層醫療改善 解決醫療分流

在日後新政治制度下政治爭拗「cool down」（冷卻），林哲玄期望行政和立法關係會變好，但強調並非盲從政府，而是一起工作，發揮監管的作用，「不要扯後腳，而是一起向前行」。他亦認為，任何制度如果最終變成盲目支持政府，都不會是好制度，相信醫學界會繼續緊守崗位，為社會提供專業的意見。

林哲玄最後提到，香港的醫療政策有很多地方尚待改革，不過問題千頭萬緒，從市民角度看核心只有一個，那就是公立醫院輪候時間過長，尤其專科，如能解決此問題，其他都是小事。他指香港公營醫療人手不足固然是原因之一，但另一個重點在於分流出現問題，導致大部分病症不論新舊、嚴重程度，全部積壓在公立醫院中，「一個老人家，患有糖尿病，在公立醫院專科看症後病情穩定了，為何不能在社區覆診？但社區現時有沒有這類康健中心接手？沒有。基層醫療沒搞好，所有病人同時堆塞在醫管局手上，日後如何替醫管局offload（卸載負荷）呢？希望可認真探討一下。」

林哲玄已報名參加選委會醫學及衞生服務界選舉，詳細參選名單請參閱：

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