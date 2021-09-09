支聯會拒交資料　警國安處人員到六四紀念館搜證　檢大量文件展品

警方國安處上月去信支聯會多名現任常委，要求在本月7日前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，惟支聯會表明不會向警方提供相關資料。昨日警方國安處即採取行動，拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉。今日（9日）上午10時許，警方國安處人員帶支聯會常委梁錦威到支聯會成立的「六四紀念館」搜查，大批機動部隊人員亦到六四紀念館所在大廈出入口把守。警方國安處人員搜查至於4小時後，檢走大批支聯會文件及六四紀念館的展品。



【14:30】早前已辭任支聯會常委的蔡耀昌今午亦到場了解情況，他表示現時已不是常委，無法代表支聯會發言，但仍然關注該會情況。蔡耀昌指，昨日被捕的4名常委仍被警方扣留。以他觀察，今日警方到支聯會的會址（即六四紀念館）搜查，並帶走了一批文件及大量展出的資料，他相信支聯會稍後會再尋求法律意見。蔡直言，警方未有向外公布今日行動的詳情，認為警方需要解釋為何有此行動、是否有足夠的法律依據，以及搜查行動是否合理及必須的安排。

有記者問到警方檢走大量展品、書籍及展板，甚至連司徒華的肖像都被帶走，是否有意清洗六四的歷史？蔡耀昌答道：「要詳細睇睇六四紀念館入面有歷史性、睇唔到有任何違法的（展品）情況，居然被攞走的話，警方絕對要向市民大眾及支聯會解釋。」蔡續指，市民見到今日的情況，相信會感到難以理解、不合理及難過。蔡耀昌其後與大批記者到六四紀念館的樓層，惟紀念館的鐵閘已經關上，門口的閉路電視亦被拆毀。

【14:00】警方將最後一批證物搬上貨車，約15分鐘後探員將支聯會常委梁錦威帶落樓，並押上七人車帶走。據了解，今早警方國安處人員已帶梁錦威到場協助調查。

【13:25】警員及工人將一箱箱載滿證物的膠箱，分批送上貨車。

【13:05】身穿黑色背心的探員率先將一批六四紀念館內的展板搬落樓，隨即搬上預先停泊在路旁的貨車。

【12:00】機動部隊人員將一大批膠箱運上樓，協助搜集證物。

大批軍裝警員在

自2012 年起，支聯會成立的「六四紀念館」先後籌辦了兩次臨時展館，其後經眾籌在尖沙咀覓得第一個永久會址，卻遭業主立案法團指違反公契的用途，最終對簿公堂。直到2018年，支聯會大會通過授權，斥資約800萬港元，購入旺角一商業大廈10樓全層作「六四紀念館」。全層單位的實用面積為1,100呎，被隔開分別用作展館及辦公室，目前市值約1,000萬。2019年，六四紀念館重新開幕，卻遭人滋擾及惡意破獲。

今年6月，六四紀念館被指未領有公眾娛樂場所牌照，食環署人員上門調查，最後控以《公眾娛樂場所條例》，罰款8000元。支聯會其後宣布，「六四紀念館」管理委員會經商議後，認為需要對事件進一步諮詢法律意見，及為保障工作人員及參觀者的安全，議決暫時關閉紀念館。實體六四紀念館閉館後，支聯會隨後宣布，眾籌設立網上的「六四記憶 人權博物館」。