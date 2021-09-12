區議員宣誓｜未宣誓者至少26人曾戰初選、借票站　料難逃收信解釋

24名港島區議員上周五（10日）完成宣誓，政府去信7人指宣誓有效性存疑，要求提供額外資料，以決定宣誓是否有效。需要補交資料的區議員均有參選民主派初選或借出議辦作票站。

九龍和新界區議員其後將進行宣誓議式，《香港01》統計，該兩區仍在任的區議員中，至少有26人曾參選民主派初選、借出議辦作票站或簽署「墨落無悔」聲明，料宣誓後同樣會被指宣誓有效性存疑，需要補交資料，面臨被DQ風險。

有參選民主派初選的區議員表示，會按原定計劃宣誓，又稱無法預料政府做法，只能「煮到嚟就食」，已經做好破產甚至入獄的準備。有借出議辦的區議員指，已準備好回信，會從不支持「攬炒」的角度解釋。



政府早前「放風」指會DQ參選民主派初選及借出議辦作票站等四類區議員，並追討自上任以來的薪酬，引發大規模辭職潮，大部分曾借出議辦作票站的區議員已經辭職。《香港01》統計，在九龍和新界區仍然在任的區議員中，至少21名區議員曾借出議辦作票站。

在任區議員中亦有多人曾參選初選，包括民主黨鄺俊宇、涂謹申，沙田區李志宏、盧德明、石威廉等人也曾合組名單參選。

李志宏：做好破產或入獄準備 有區議員解釋不支持「攬炒」

排名單第二參選民主派初選的沙田區議會主席李志宏說，目前政府只出信要求涉初選區議員解釋，並未作出DQ決定，他會按原定計劃宣誓，履行服務居民的承諾。他說，宣誓是否有效由政府決定，他不能控制，但希望倘政府出信要求解釋，應具體交代區議員違反了哪一條法例，他會盡力解釋。

對於有指一旦宣誓無效會被追薪，李志宏稱政府每一次「放風」的說法亦不同，他只能「煮到嚟就食」，已經做好破產甚至入獄的準備。

有曾借出議辦作初選票站的區議員表示，民主派過往多次舉行初選也沒有問題，據該人了解，當局質疑的地方並非協助舉行初選，而是是否支持「攬炒」，指自己已經準備好申辯書，會重申自己不支持「攬炒」的立場，希望當局作出決定時，會充份考慮當時的社會狀況。他認為追薪的做法按常理難以理解，但最終決定權在政府手上。