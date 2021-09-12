夏博義棄連任大律師公會　梁振英：公會興衰轉折　繼續搞政治則亡

全國政協副主席、前特首梁振英今（12日）在社交網頁撰文，再談及大律師公會及公會主席夏博義（Paul Harris）。梁振英指，夏博義放棄爭取連任公會主席，是公會興衰存亡的重大轉折點，「新理事會繼續搞政治則亡，專心發展專業則興」。

梁振英又稱，近年大律師公會不斷投身政治漩渦，令專業服務發展不進反退，最終導致大律師名利雙失。



指大律師公會屬「專業聯盟」發起團體

梁振英以《給大律師們的一封公開信》為題撰文，稱重提作為20年前成立的專業聯盟（Coalition of Professional Services) 的發起人，重視香港專業人士的發展，認為專業團體的根本是發展更多元、更廣濶、更高水平、更高收入和更具競爭力的專業服務，指大律師公會從第一天開始，都是專業聯盟的發起團體和會員團體之一。

梁振英指，大律師本應在社會上有比較高的社會地位，收入甚豐，惟近年大律師公會不斷投身政治漩渦，專業服務發展不進反退，導致大律師名利雙失，不少年青大律師的收入甚至不能糊口，大律師公會和律師會雙雙歸咎於香港律師供過於求，因此限制PCLL（法學專業證書）收生，令大批持有法律學位的畢業生不能成為執業律師，反問：「供過於求是必然的嗎？供應增加的同時，我們不可以增加對法律服務的需求嗎？」

梁振英直指，律師會和大律師公會並無做好法律服務的發展規則和「官產學研」的結合。（梁鵬威攝）

暗批律師會、大狀公會「不思長進」

他指，香港律師和大律師在全國也有獨特優勢，舉例指中國發展成為船舶大國和海運大國，也正在發展成為航空大國和飛機大國，船舶和飛機買賣、租賃、融資、保險、註冊登記等也需要法律服務，惟香港幾乎沒有就這些範疇做過工作，直指律師會和大律師公會並無做好法律服務的發展規則和「官產學研」的結合，「不客氣的說，就是不思長進。海事和航空相關的法律只是眾多多元化的一個方面。」

梁振英又指，法律服務當然有跨境局限性，目前已可見內地逐步對香港法律服務業開放的苗頭，更重要的是看到內地對某些新的法律服務需求的大幅增加，形容「這大概是夏博義主席本人也不時打內地牌的原因。」

《前海方案》和《橫琴方案》日前出爐，梁振英反問：「大律師公會有沒有興趣研究利用這些新平台發展新門類的法律服務？」，「窮則變，變則通；先有心動，然後才能有行動。大律師們，尤其是年青的一代，是時候轉變思維了。我願意和大家共同努力。」