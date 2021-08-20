我的家我的國｜央視探訪前特首梁振英　一紙港幣亦體現一國兩制？

央視旗下「大灣區之聲」，近日推出一連9集的「微紀錄片」《我的家我的國》，並稱這是「香港年輕學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡，汲取繼續前進的智慧和力量」。

在「根深葉茂」這一集中，來自香港的清華大學蘇世民書院碩士生黃爾諾，探訪全國政協副主席、香港第四任行政長官梁振英，透過一紙港幣，了解「一國兩制」制度在香港落地。



全國政協副主席、香港第四任行政長官梁振英。（影片截圖）

梁振英透露，在擔任「基本法諮詢委員會」秘書長時，曾經被一名香港居民問到，在1997年7月1日當天他會用甚麼鈔票買早餐。梁振英回答「港幣」後，立即惹來其他人嘲笑「你現在太年輕了」，認為政權更迭後，「第一換旗幟，第二換鈔票」，港幣會從此被人民幣取代。

梁振英稱，一個國家用兩種鈔票，不但是兩種不同的幣種，而且是兩種不同的發行制度、不同的價值、不同的流通性，是史無前例。但基本法上的徵求意見稿上，就有明文規定原有發鈔銀行可以繼續發鈔，同時特區政府可以授權其他銀行參與發鈔。梁振英坦言，當時他向老百姓介紹中國銀行會成為「其他銀行」時，得到的回應是沒有信心，甚至有「中國銀行發鈔，鬼要」的說法，「所以到了中國銀行在97年前落實發鈔這個作法，我流眼淚了。」

在1994年，中國銀行於香港發行第一版港幣時，當時有很多市民到中國銀行門口排隊換領新鈔。梁振英稱當時他非常受感動，相信「一國兩制」很有生命力。亦是從那時起，梁振英一直隨身攜帶一張中國銀行發行的港幣。

「根深葉茂」這一集中，探訪香港前特首梁振英。（微博）

梁振英表示，參與到香港整個回歸過程，這一段經歷對他來說影響最大的就是事情不管多難，包括現在香港面臨一些困難，「我們要認準目標，一步步往前走，一個一個困難去克服。」「一國兩制」是史無前例，有些困難是過去從來沒經歷過，「但是我們有信心、有定力，尤其是我們作為中國人、作為香港人，我們國家現在的發展勢頭，就是我們最大的靠山，就是我們最大的信心來源。」