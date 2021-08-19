政圈風聲｜民建聯倡重組政府架構　林鄭積極回應為連任埋伏筆

特首林鄭月娥10月發表任內最後一份《施政報告》，現正展開諮詢，林鄭連日接見多個建制派政黨聽取意見，當中民建聯提出合共89項建議，包括力爭「十一」前通關、發展新界北、重整政府架構等，當中建議重組發展局和運輸及房屋局、設立文化體育及旅遊局等。



據聞，在民建聯芸芸建議中，林鄭月娥對重整政府架構的建議特別感興趣，認同有需要分拆運房局，又引述有人認為可發展文化旅遊局。不過，所有涉及政府架構的改動牽一髮動全身，動輒以年計，而林鄭任期餘下不足一年，仍對重整政府架構大感興趣，有與會者形容感受到林鄭有意連任，收集政黨意見，為來屆任期舖路。



特首林鄭月娥出席民建聯政道課程開學禮。（資料圖片／梁鵬威攝）

認同運房局需分拆

民建聯建議分拆運房局，與發展局重新組成房屋及規劃地政局、運輸及工務局。據聞，林鄭在會上特別回應有關重組政府架構的建議，希望民建聯提供更多意見，並引述有人向她建議成立文化局，可與旅遊一同發展合併，但不應與性質不同的體育事務合併成一個政策局。

至於發展局，有與會者指，曾任發展局局長的林鄭認為該局覓地成績不錯，行之有效，可維持獨立成局，而遭詬病已久、工作繁重的運輸及房屋局，則需要分拆。林鄭於2018年曾表示大體認同分拆運房局，但不急於做，至去年底時任政務司長張建宗回應立法會議員口頭質詢時，目前當務之急是抗疫。

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建制指連任之心明顯

有民建聯中人表示，該黨一直認為有需要改革政府架構，而在完善選舉制度後有空間可提出，即使現屆政府任期還有不足一年，或趕不切在任期內完成改革，但可先進行研究，相信無論下屆由誰擔任特首也會用得着。

該人坦言，對林鄭積極回應改革政府架構的建議不感意外，林鄭一直在各方面的工作亦很努力，顯示出有意連任的心態亦屬意料之內。另一民記中人稱，林鄭今年7月曾表示新一份《施政報告》講長遠規劃，而非只「滿足訴求」，相信會觸及檢視重整政府部門，提升效率，避免政出多門，若林鄭提出重組政府架構，很可能是明年換屆才實行，「她肯定想自己去落實吧？」

有建制中人分析，現屆政府只餘11個月任期，一般不會有大動作，重組架構亦牽涉下屆政府，觀乎林鄭希望建制派拋出更多意見，有機會在10月《施政報告》提出具體建議，林鄭爭取連任之心已相當明顯。不過，該人指北京仍未就特首人選一錘定音，如何改組政府，下任特首有一定話事權，當年梁振英候任特首期間，就曾提出「五司十四局」架構改組方案，但最終遭拉布拖垮。