澳門立會投票率創新低　白票急增逾兩倍　有當選人稱受DQ事件影響

澳門昨（12日）舉行立法會換屆選舉，選管會早前取消6組共21名候選人的選舉資格，包括2名現任民主派議員吳國昌和蘇嘉豪。投票昨晚約9時結束，直選投票率為42.38%，較上屆大跌近15%，創下澳門回歸歷屆選舉新低。其中有3141張白票，較上屆大增逾2000張，另有2082張廢票。

澳門當選人林宇滔今（13日）在港台節目表示，這次選舉氣氛低迷，相信與疫情和DQ事件有關。他又指，雖然這次票數較上屆進步，但仍未達如期所想，相信是DQ事件導致市民不投票。林宇滔強調，當選後將在立法會擔當少數制衡派的角色，監督政府工作。



對於被學者形容為「中間派」，被問到是否能取代民主派角色？林宇滔稱自己並非「中間派」，一直以務實推動解決問題，以澳門人整體利益為依歸，強調「不會盲撐，不會盲反」，「無論個問題幾敏感，如果唔符合澳門人利益，我哋都係會反對，如果能夠獲得澳門人認同，我哋都唔會怕支持。」他又指，明白有人對其定位有擔心和質疑，但強調過去四年的工作，反映獲社會支持。

對於白票和廢票的數目大增，林宇滔相信，市民對於能否監督政府抱有懷疑態度。他指進入議會後，希望引入新思維，與不同派別進行理性有效溝通，並作建設性監督，未來可在社會重拾互動，讓市民對立法會有信心。

澳門歷屆直選投票率



2021年：137281人（42.38%）

2017年：174868人（57.22%）|

2013年：151881人（55.02%）

2009年：149006人（59.91%）

2005年：128830人（58.39%）

2001年：83644人（52.34%）



選管會稱疫情、酷熱天氣影響投票率 否認與DQ有關

澳門立法會選管會主席唐曉峰表示，因防疫管控措施，部分在外地選民返澳需要接受隔離，不便投票，加上天氣酷熱和雷雨，均影響投票意欲。被問到投票率低是否與DQ五組民主派候選人有關，唐曉峰強調，選民自行按意願決定是否投票，又指今屆立會選舉在疫情下舉行，是史無前例，強調疫情對投票率影響比較大，否認與DQ民主派有關，「其他唔係一啲主因」。