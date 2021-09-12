澳門立法會選舉︱投票率大跌對香港啟示？　學者：無得揀跌得更多

澳門立法會選舉今日（9月12日）舉行，截至晚上7時，投票率只得37.88%，遠低於上屆選舉同時段的51.76%。澳門選管會今屆大規模DQ民主派參選人，在「無得揀」情況下，被認為是選民投票意欲大幅下降的主因。

對照香港，選舉制度經「大手術」後，原有民主派參選空間大幅收窄，泛民最大黨派民主黨是否參選仍是未知之數。「澳門模式」的選舉，對香港今年12月立法會選舉，又是否有啟示作用？

有學者認為，澳門選舉投票率急插皆因選民認為已欠缺選擇，乾脆不投，對香港選舉而言也是個「警號」：如最終主要民主派都不參選或是像澳門般被大規模DQ，投票率亦會受明顯影響。亦有學者指，投票率大跌屬可以預期，對中央而言，屬「不能不接受的後果」。



澳門元老民主派亦被DQ

上屆澳門立法會選舉正值天鴿風災後，政府防災救災手法受到強烈批評下，民主派得到45,060票，佔總有效票數約26.1%。其中，當時年僅26歲的學社前進蘇嘉豪，吸收大量年輕選票當選，亦展現部分市民的求變心態。

今屆選舉前夕，5組民主派參選人包括主要民主派政團「學社前進」、「民主昌澳門」等，全被裁定不符合參選資格，除了蘇嘉豪，更包括現任議員、參政逾30年的民主派元老吳國昌。經上訴後，當地終審法院裁定維持選管會原先決定，判詞更加提到，悼念六四、紀念諾貝爾和平獎得主劉曉波即「不擁護《基本法》」。於今屆參選人中，被視為立場較接近民主派者，只剩下「新希望」的高天賜。

蘇嘉豪於2017年當選，是澳門歷來最年輕澳門立法會議員，今屆被指不符合擁護澳門《基本法》和澳門特區遭DQ。（資料圖片）

民主派過往直選得票佔多 新選制下參選空間成疑

在香港，政界過去素有「六四黃金比例」之說，亦即在絕大部分選舉中，民主派直選得票佔約六成，建制派佔約四成。2019年區議會選舉是本港對上一場大型選舉，當時投票率衝破七成之下，民主派得到總票數約57%，在單議席單票制下重創建制派，橫掃八成半議席；2016年立法會選舉投票率為58.28%，也屬歷屆立會選舉新高。

不過經過近一年半政治事件，如國安法生效、民主派47人初選案、選舉制度修改、區議員辭職潮等，民主派在代議政制內的生存空間成疑。在新選舉制度下，立法會直選議席降至20席；參選立法會須獲5個選委界別各2張提名票；參選立法會及選委會須經候選人資格審查委員會審核。非建制派參選門檻大幅提高，資審會上月亦裁定熱血公民鄭松泰提名無效兼即時喪失立法會議席。

全國僑聯副主席盧文端早前亦撰文「放風」，指鄭松泰被DQ等同劃出一道紅線，過去曾參與暴亂（指2019年修例風波相關示威）者，即使參選亦不能入閘；能獲體制接納者，只會是溫和派。

在新選舉制度下，公開呼籲他人不投票、投白票或無效選票均屬違法，但政界普遍相信，在現今政治低氣壓及選舉制度安排下，民主派支持者本身投票意欲亦很可能大跌，選舉可能如選委會選舉般「淡靜」。

蔡子強。（資料圖片）

蔡子強：如香港重要民主派無參選 衝擊比澳門更大

中大政治與公共行政學系高級講師蔡子強表示，澳門選舉投票率「勁跌」的最重要原因之一，相信與部分選民認為欠缺選擇有關，因今屆多名民主派參選人被DQ，少數能入閘、被認為相對「接近」民主派的高天賜，光譜與一般的民主派也有所不同，主要代表土生葡人發聲。在這情況下，選民如認為無人能代表自己，自然欠缺投票誘因。

蔡子強表示，這對於香港12月立法會選舉而言也是一個「警號」，目前民主派是否參選，或是參選後能否入閘是未知之數，但如果一些重要的民主派不參選、被DQ或是拿不到足夠提名而無法入閘，相信也會導致大批市民投票意欲下降，而且對投票率的衝擊會更大：「要記住，澳門民主派的得票一般也不高（按：往屆選舉一般佔約兩成多），但香港的民主派是佔五成半以上，兩者的票數不可同日而語。如果今年的選舉沒有競爭性，民主派的支持者沒去投票，影響可想而知。」

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：投票率低乃「不能不接受的結果」

全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，對於中央而言，香港選舉制度改革核心目的只有兩個：維護國家安全、確保「一國兩制」全面貫徹和準確落實，具體實行方式則是防止反中亂港分子透過選舉制度漏洞，堂而皇之進入管治架構。

在這背景下，劉兆佳表示，原先支持反中亂港分子的選民不投票乃正常現象，相信對於中央來說，未來香港立法會選舉投票率大跌屬「可以預期而不能不接受的後果」：「投票率低、反對派和外國政客藉機批評新選舉制度的認受性，當然中央也未必樂見，但在更重要的目的下，（部分選民）投票與否，已並非最重要。」