前海方案｜徐澤：倘仍想與內地有距離、開歷史倒車「未免太可笑」

香港再出發大聯盟今（13日）舉辦研討會，探討和解構中央上周公布的《前海方案》和《橫琴方案》內容。財政司司長陳茂波透過視像發言，稱香港的獨特性不會被方案削弱，又指倘港人在面臨重大機遇時，缺乏瞻高望遠的胸懷和視野，欠缺對繁榮前程的想像力，才是最需要擔心的事，「如果裹足不前，就是最需要擔心的事。」



全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任徐澤透過視像發言，指深圳已就深港合作向香港展開雙臂、張開懷抱，惟陸海對接的香港新界北地區似乎未有太大動靜，又指香港產業和城市建設「南強北弱」，除了基於地理因素，更是政治和歷史原因造成。他稱，在國家正走向強起來的今天，若仍有人希望香港與內地保持距離，拉著歷史前進的車輪，甚至想開「歷史倒車」，「那就未免太可笑」。



大聯會總召集人、全國政協副主席梁振英認為，中央最新公布的方案，為內地、澳門提供更優質的生活和工作環境，同時為香港提供更多發展機遇。（余俊亮攝）

梁振英：為本港提供更多發展機遇

大聯盟總召集人、全國政協副主席梁振英致辭時表示，中央高度重視大灣區發展，推動香港積極融合國家大局，指前海、橫琴是發展大灣區的重要平台，前海和橫琴各有特色和優勢。他提到，國家主席習近平曾四次到橫琴考察、三次到前海調研，並作出批示。他認為，中央最新公布的方案為內地、澳門提供更優質的生活和工作環境，同時為香港提供更多發展機遇。

徐澤稱，《前海方案》和《橫琴方案》在上周公布後，內地、港、澳的反響積極和熱烈，形容兩方案是中央重大部署和落實一國兩制的重大舉措。徐澤指兩方案體現四大重點，包括充份實現中央推動改革開放的堅定決心，體現習近平和黨中央對港澳同胞所寄予的厚望，形容這些舉措是為了發揮香港優勢的主線而展開，希望港人不會辜負中央的寄望。

陳茂波指，《前海方案》和《橫琴方案》可為優勢產業發展進一步提升動力，本港金融、法律的專業人士可擁有更大發展機構。（余俊亮攝）

徐澤：深港合作不再是抽象 而是「可操作的施工圖」

徐澤在會上指，《前海方案》和《橫琴方案》將發揮港澳優勢，點出深港合作路徑，深港合作不再是抽象概念，而是「可操作的施工圖」。徐澤在發言末段反問：「在深化深港合作上，香港又預備得怎樣？」他稱深圳已就深港合作向香港展開雙臂、張開懷抱，惟陸海對接的香港新界北地區似乎未有太大動靜，又指香港產業和城市建設「南強北弱」，除了基於地理因素，更是政治和歷史原因造成。他說，在國家正走向強起來的今天，若仍有人希望香港與內地保持距離，拉著歷史前進的車輪，甚至想開「歷史倒車」，「那就未免太可笑」。

陳茂波發言時指，兩大方案的目標也是推動深化改革，以打造成國際一流營商環境的目標，又指方案為本港發展帶來三大優勢。他指前海合作區的面積是港島、九龍的總和，亦有港口、機場等設施，認為前海可疏導因本港土地不足對產業發展的制約。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民指，《前海方案》有助本港專業人士執業、服務業對接內地實體經濟，同時可推動本港法律合作、金融開放及科創落地。（余俊亮攝）

陳茂波稱最需要擔心是裹足不前

陳茂波又指，兩大方案可為優勢產業發展進一步提升動力，本港金融、法律的專業人士可擁有更大發展機構，同時青年人可有更廣闊的發展平台，可預見方案將為港人提供更多高端職位和更大發展空間。他提到，有朋友擔心香港的獨特性被方案削弱，他否認有關說法，指倘港人在面臨重大機遇時，缺乏瞻高望遠的胸懷和視野，欠缺對繁榮前程的想像力，才是最需要擔心的事，「如果裹足不前，就是最需要擔心的事。」

全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深在交流環節時稱，他在澳門出生、香港長大，談及《橫琴方案》具特殊意義，形容《橫琴方案》是中央對特區最進取的政策，新方案下猶如把澳門面積擴大三倍，並實行「雙主任制」管理，為澳門多元發展提供空間，亦為深港深度合作提供想像空間，又指澳門擁有這樣大的發展空間，不可缺乏人才，指香港有四所大學位列全球百強，認為本港可在人力資源和高端人才，為橫琴發展提供支撐。

港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民指，跨境理財通是首個落地的金融政策，料債券通、投票通日後也會推動，指《前海方案》有助本港專業人士執業、服務業對接內地實體經濟，同時可推動本港法律合作、金融開放及科創落地。