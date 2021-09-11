前海發展｜洪為民：「前店後廠」深港角色逆轉　香港勢成白領工廠

中央日前公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海深港合作區總面積擴大逾7倍至超過120平方公里。前海管理局香港事務聯絡官洪為民今（11日）在電台節目上表示，前海方案的目標並非要香港協助深圳發展，而是要一同發展，若港人擁有的是絕對競爭力，便不會受其他地區的發展影響。

洪為民又提到，香港與深圳「前店後廠」的方式將會改變，未來「前海是店，香港是白領工廠」。中大工程學院副院長黃錦輝預計，前海擴區將吸引更多年輕人到當地發展，呼籲香港年輕人跳出舒適圈，把握大灣區的發展機遇。



洪為民：前海與香港缺乏交通基建 黃錦輝籲青年跳出舒適圈

洪為民說，他特別關心前海深化改革開放的情況，前海方案提出政策進一步推動內地制度創新、與香港制度對接，並開放香港金融業、服務業到前海發展。他稱前海方案也提出加強產業合作，歡迎香港和國際大學到前海設校或研究中心，推動發展新型研發機構，為企業提供除大學以外的研發服務。

然而，他提到前海與香港雖然距離很近，但缺乏跨境交通基建，增加港人跨境到前海工作的難度，建議加強新界西與前海的運輸基建。黃錦輝則相信前海大規模擴區後會吸引到更多人到大灣區發展，但港人一般看到有市場才會到當地發展，認為這並非創業家精神，呼籲年輕人摒棄傳統思想，勇於嘗試，跳出舒適圈。

黃錦輝稱過往港人一般看到有市場才到當地發展，認為並非創業家精神，呼籲年輕人勇於嘗試跳出舒適圈。（資料圖片）

洪稱港深互補性強 若港人有絕對競爭力不怕競爭

對於有人擔心前海或深圳將取代香港地位，洪為民說，深圳與香港互補性非常強，能互相補足兩地不擅長的地方，好視乎港人是否願意合作，提供自身價值同時獲得回報，例如專業人士到前海發展能夠對接整個大灣區。他又指香港人「好得意」，一時自大一時自卑，強調若擁有的是絕對競爭力，不會受其他地區的發展影響。

黃錦輝認為，香港人要改變心態，以往港人到內地設廠，但目前時勢已變，兩地平起平坐。洪為民指出，過去香港和深圳「前店後廠」的合作模式不再，未來應該是「前海是店，香港是白領工廠」。