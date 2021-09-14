林鄭記者會背景打錯國家名　公務員對國家根本認知待改善

特首林鄭月娥今早（9月14日）出席行政會議前，在政府總部見記者，公布香港電台獲中央廣播電視總台授權，轉播第十四屆全運會。不過，公眾和傳媒的焦點卻落在林鄭身後的大螢幕，竟將「中華人民共和國」，錯寫成「中國人民共和國」。特首辦其後回覆指，對該錯誤深表歉意，會採取措施防止出現同類情況。

多名政圈人士指，今次事件不能以一句「手民之誤」解釋了事，認為如此低級錯誤無人發現，反映部分公務員工作態度馬虎，如此明顯的疏漏都沒能及時糾正，甚至是公務員體系對國家根本認知，亦亟待提升。



有內地學者狠批「公務員素質」

現時政府總部用於舉行記者會的地下演講廳，後方設有特大螢幕，每當政府有較重要的宣布，都會在記者會前向傳媒展示新設計的佈景，並在官員發言時作為其背景，以突出該場記者會的主題和政府該段時間的工作重點。例如去年8月政府公布由中央支持的普及社區檢測計劃，背景寫有「中央全力支持 特區同心抗疫」；自新冠疫苗接種計劃開始後，林鄭出席行政會議前見記者環節或是疫情相關記者會，多次展示「護己護人，齊打疫苗」的字樣，持續數星期。

其實政府部門或其他公帑營運機構疏漏犯錯，過往偶有出現。翻查資料，立法會、觀塘警署、新界北總區警察總部，過往曾不慎將國旗倒轉掛，事後須公開致歉。政府對外發布的新聞稿、官員網誌等，偶爾也有錯別字出現。不過論嚴重程度，是次記者會由林鄭主講、面向公眾，政府新聞處、各大傳媒全程直播，錯漏極易被發現，而且連祖國名字都打錯，當然容易被放大。

筆者打聽，這張「錯版背景」被發現後，不論香港政界人士、內地學者均在通訊群組中大表驚訝，批評公務員質素，好像欠缺對國家基本認識。有前政府官員指，現時沒有人為特首出席記者會前打點細節，連面向公眾的背景板都沒有人檢查，認為是因為欠缺新聞統籌專員所致。

劉兆佳：面向公眾背景板出錯 竟然無人檢查

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，政府部門這類低級錯誤時有出現，舉例指過往擔任中央政策組首席顧問期間，曾在開會時從舊政府總部西翼的辦公室窗口望出戶外，發現對面的禮賓府竟將國旗倒轉掛。然而今次事件嚴重之處在於，在一場面向公眾甚至國際媒體、全程直播的記者會中犯下錯誤，非常容易被傳媒發現、拍下，並且圖文並茂廣泛報道。

他指，這些低級錯誤不一定要一名高級官員指出，任何一名有常識的普通公務員也能看出來，因此未必指明需要新聞統籌專員。問題是在這些大型記者會中，一幅面向公眾的背景竟然無人仔細檢查、負責統籌：「這些背景一定有很多人看過吧？怎麼可能會錯？」他質疑，政府部門內有人「做事漫不經心」，希望特區政府經一事長一智。

特首辦回覆查詢時指，對錯誤深表歉意，會採取措施防止出現同類情況，這樣的答覆顯然難以令人滿意，社會應該要問，為何公務員體系對國家的根本認知，竟是這種水平？究竟是不慎出錯，還是只屬冰山一角？總不能說一句「手民之誤」便輕輕帶過，忽視背後因由。