架構重組｜林鄭否認博連任　方案交下屆政府考慮：唔鍾意咪再諗過

房屋土地問題向來是港府施政痛點，亦是社會深層次矛盾，但房屋及土地分由兩個不同政策局管轄，屢遭詬病，政府以往曾嘗試「拆局」理順問題，惟一直未能成事。近日有消息指，特首林鄭月娥計劃在《施政報告》提出重組政府架構重組方案，建議包括分拆運輸及房屋局、增設文化及旅遊局。

林鄭月娥今早（14日）出席行政會議前見記者，承認正研究重組政策局，但未透露具體詳情，強調不可能在本屆政府餘下任期完成，但會完成架構及人事編制的前期研究工夫，再交由下屆政府落實，強調「拆局」是為了香港長遠發展，與自己有無意願參選特首完全沒有關係。



林鄭月娥承認正研究重組政策局，強調不可能在本屆政府餘下任期完成，但會完成架構及人事編制的前期研究工夫，交下屆政府決定。（張浩維攝）

重組政策局為未來發展不能迴避

林鄭月娥指，自從立法會恢復理性論政，體制上願意配合行政主導，令她在內很多人有極大信心去做對香港發展有利的工作，「往時去到立法會將泛政治化，被拖後腿嘅擔心已經大大減退」，所以重新考慮政策局如何組成，會最有利香港未來發展，是不能夠迴避的議題。

她又稱，歷屆政府都有做相關工作，但由當選到上任短短幾個月要完成重組工作是相當困難，「因為要經立法會審批，財務委員會，又有一啲條例修訂，所以差不多，在以前是做不到」。

任內不落實惟將制訂完好方案

林鄭形容目前有「客觀利好條件」，故應該著手研究重組，但坦言本屆政府餘下9個月任期，實際上很難在任內成事，「就算做到，立法會通過特區政府提出的改組建議，但剩下幾個月，是否要局長轉位，可能有新局又要找新局長，但只是做幾個月的工作？」

她稱本屆政府工作只會廣泛聽意見，並在年底選出的新一屆立法會內討論，制定出方案及作好準備，包括涉及的政策局及部門數目、修例及人事編制等前期工作，改組方案交付下屆政府：「如果下屆政府唔鍾意，咁點？咪再諗過囉。」

林鄭指改組的研究只是考慮到外間意見，及「十四五」規劃中香港的發展路向，形容是「客觀基礎工作」，與其個人有否意願競逐連任無關。