通關｜林鄭月娥：正與中央商專家對接機制　港府防疫「做得唔錯」

香港與內地通關未有時間表，特首林鄭月娥上周在立法會回應提問時指，會與中央建立「專家對接」機制，商討具體通關條件安排。她今早（14日）出席行政會議前表示，已與中央開始商討「專家對接」機制安排，目前正按中央要求疏理一些與防疫相關的資料。



形容特區防疫「事實放在眼前，做得唔錯」

有記者問到，與中央商討通關的「專家對接」詳情、健康碼等進度。林鄭回應指，政府正積極跟進與內地有關當局商討在什麼情況下可以逐步有序通關，現時已收到通知，中央十分支持「專家對接」安排，正要求特區疏理一些有關香港防疫工作做法等的資料，稍後可作匯報，現時正準備相關資料，會爭取盡快「對接」會面。她指，中央至今未有定下通關客觀具體條件，相信也要先「對接」好才可談這些條件，當然健康碼也可能是因素之一。

林鄭又認為，特區政府現時防疫工作仍十分有成效，最後一個本地個案已是8月17日；外防輸入很嚴格，即使有個案出現亦沒有跡象進入社區。她認為這是一個好的基礎談通關，形容是「（防疫工作）事實放在眼前，做得唔錯」。

至於日後開會的「專家」人選，林鄭指會視乎需要而定，最基本的當然包括食物及衞生局、衞生防護中心、政制及內地事務局的官員，如涉及關口安排，入境處、海關、警方也會參與。