選委會｜曾國衞：選舉事務處充分發動合資格選民　各界反應踴躍

選委會選舉將於周日（19日）舉行，政制及內地事務局局長曾國衞今（14日）在《紫荊》雜誌撰文指，經過前期精心安排，各項選舉籌備工作已基本準備就緒，特區政府將堅決落實「愛國者治港」，確保新選舉制度下首場選舉依法安全有序進行，為三場選舉「開個好頭」。

他稱，選舉事務處充分發動合資格選民，鼓勵賢能愛國者參與選舉活動，約八成合資格投票人士登記為選民，反映社會各界的登記反應相當踴躍。



曾國衞表示，自今年5月，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例》通過之後，選舉事務處就密鑼緊鼓地開展選舉籌備工作，包括廣泛開展宣傳闡釋，詳解新選舉制度「愛國者治港」原則，透過舉辦講解會，在電視、電台上播放宣傳片和聲帶，在各區和公共交通設施張掛橫額和海報等，詳細解說選舉制度的新變化和新規則。

他說，選舉事務處於6月1日展開特別選民登記安排，讓新合資格和受影響的個人提交選民登記申請，經過充分動員和應時引導，在8月5日公布的界別分組正式投票人登記冊上，共有7,971個投票人，分別為5,420個團體和2,551名個人，佔合資格投票人數約八成，反映社會各個界別的登記反應相當踴躍。

8月26日鄭松泰被選委會DQ，失去立法會議員資格。（張浩維攝）

曾國衞指，政府嚴格把關資格審查，禁止假效忠及不符資格的人「入閘」，資格審查委員會對1,498人進行資格審查，當中包括326位當然委員登記人、156位獲提名人和1,016位候選人，並於8月26日公布結果。被裁定資格有效的1,496人，被裁定資格無效的2人。其中登記為當然委員的立法會議員鄭松泰被認定不符合「擁護基本法、效忠香港特區」的法定要求和條件，登記無效。