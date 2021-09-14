選委會9.19選舉︱4800人投票揀364選委　鄧炳強警告有恐襲風險

由1,500人組成的選委會，逾千選委屬當然委員或自動當選，餘下364個席位本周日（19日）將經選舉產生，包括教育、社福等13個界別分組，由412名候選人競逐，已登記投票人／獲授權代表有4,800人，選舉事務處已向他們寄出投票通知卡。

保安局局長鄧炳強重申，所有紀律部隊會為選舉堅定護航，警告或出現「孤狼式」襲擊及恐襲，認為七一刺警案已發出嚴重警示。他又批評有一小撮死心不息的極端分子，透過媒體及文化藝術甚至網絡遊戲等「軟對抗」方式荼毒大眾思想，煽動暴力、挑起對國家和港府的憎恨。



鄧炳強指新一屆選委會被重新構建並充分賦權，將為立法會及行政長官選舉奠定重要的提名和選民基礎，意義重大。（資料圖片）

新選委會被充分賦權 鄧炳強：意義重大

鄧炳強指今次選委會有別以往，是經重新構建並被充分賦權，將為今年底立法會選舉及明年3月的特首選舉奠定重要的提名和選民基礎，轄下紀律部隊將竭盡所能確保選舉順利有序進行。雖然國安法已經實施，但本土恐怖主義隨時可能死灰復燃，不能排除有人企圖策劃恐襲。

他又指香港的恐襲風險評估仍維持中度，自6月底，警方瓦解一連串與恐襲相關的事件，認為要時刻保持警覺。鄧炳強續指，仍有極端分子透過「軟對抗」，刻意向公眾灌輸錯誤觀念或惡毒思想，甚至鼓吹使用暴力及違法行為達致政治目的，意圖阻擾港府施政和破壞社會安寧。

在選舉當日，警方將聯同來自其他紀律部隊的特務警察，在人流聚集的地方和重要建築物等高姿態巡邏和駐守，警告一旦出現危害公共秩序和公共安全的行為，必會依法嚴厲打擊，決不手軟。警方亦會繼續加強情報搜集和網絡巡邏，務求預早識別及阻止破壞分子。