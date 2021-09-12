選委會擺街站　海聯會稱要排除「偽愛國者」　黃進達冀盡快通關

選委會選舉下周日（19日）舉行，多名選委及候選人近日在全港各區擺街站。全國性團體香港代表、屬中華海外聯誼會的時富集團關百豪指，希望做好中央與香港的橋樑，為香港做好守門者角色，排除反中亂港者，並找到有能力治港人士建設香港。同屬海聯會的「世界船王」包玉剛外孫包文駿則指，期望新政府花更多心機解決本港深層次問題，多參與國家發展，強調大灣區為港人及內地人同樣帶來很多好處。



循旅遊界成為選委的旅遊業議會主席黃進達表示，經完善的選舉制度加強了選委功能，立法會亦多了聲音讓專門人士發聲，旅遊界希望新政府思考疫後如何發展。對於特首林鄭月娥表現，他形容工作一直有改善，但無法簡單評價她是否「合格」可以連任，亦要參考業界意見。



關百豪與其他海聯會成員下午在中環擺街站宣傳選委會選舉。他提到，海聯會有五大政綱：一、做好守門者，將「偽愛國者」排除在外；二、當建設者解深層次問題；三、做好中央與香港市民的橋樑；四、向世界說好中國故事，講好香港故事；五、深入社區解決市民困難。他強調，香港經歷過去兩年社會事件，希望替港人找到有能力治港者，重新建設香港。

他特別提到，作為全國性團體香港成員，應把香港情況反映給中央，並持平地反映中央聲音給港人。包文駿補充指，這是他們與其他界別不同之處。

關百豪強調特首要求應忠於「五個善於」

對於特首要求，關百豪認為不應偏離於港澳辦主任夏寶龍的「五個善於」。他個人則期望香港與中央互相諒解、理解，強調「中央唔想香港亂，好似一家人，建立返好頭家」，相信中央與本港過去看事情時或有差距，希望大家包容。

包文駿則指，國家一直很關心香港，例如過去有舉辦司法交流等，相信現在「完善選舉制度」是因為中央看到香港出現問題，希望解決，期望新政府花更多心機解決深層次問題。包文駿長年居於上海，是上海市政協，他認為上海與香港很似，都是吸引人才的金融中心。關百豪亦是上海市政協常委，他指當地城市建設很好，行政效率很高，有如曾經的香港，提到香港近年「走得較慢」。

旅遊界選委黃俊達。（周禮希攝）

黃進達望盡快通關 疫後旅遊業發展需要加多計劃

同樣在中環擺街站的黃進達則表示，旅遊界希望新政府更重視旅遊發展，而且要思考在疫情恢復後，維持本港國際航運中心地位，以名如何結合藝術文化的發展。

黃進達又指，完善選舉制度提供了更多途徑讓不同專業進入立法會，相信有共同理念的人士可將更多專業意見帶進議會，並提高議政效率，強調本港已無時間再虛耗。至於本港政制發展，黃進達稱「總有過程」，惟目前全球均聚焦疫後重建工作。

其他參選人名單，請參閱《香港01》選委會選舉網站。

黃俊達（中）、唐偉邦（右三）等17人出戰旅遊界選委。（盧翊銘攝）

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