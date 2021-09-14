港再獲評最自由經濟體　菲沙研究所：財產權趨不安全將影響評分

菲沙研究所公佈《世界經濟自由度2021年度報告》，香港再度被評為全球最自由經濟體。政府發言人指：「這明確肯定香港一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的努力。」



該報告最新數據計算2019年評分，香港的評分較前一年下跌，由2018年的9.03分跌至2019年的8.91分。報告指，數據仍未完全反映2019年反修例事件及往後政府推出國安法等行動的影響。



菲沙研究所再度將香港評為全球最自由經濟體。（資料圖片）

法律架構與財產權僅排20位 料評分進一步下跌

菲沙研究院報告指，今年香港評分大跌，最重要是因為法律架構和財產權這部份評分大跌所影響，該評分為2018年的7.87分下跌至7.53分，排第20位。報告說，中國政府2020至2021年的多項措施，令到香港財產權不安全度明顯增加，亦削弱了香港法治，將會對香港整體評分特別是法治和財產權評分帶來負面影響。

報告進一步說，今年並未更新《全球競爭力報告》及《營商環境報告》的數據，預期稍後更新數據後，香港評分將進一步下挫。

政府發言人：一直鞏固香港優良法治和司法獨立傳統

就菲法研究所上述評論，政府發言人說：「在『一國兩制』下，香港特區一直保持着深受信賴的法律制度。法治是香港的重要核心價值，為社會大眾所珍視。我們一直竭力鞏固香港優良的法治及司法獨立傳統。」又表示：「訂立國安法是為了維護國家安全，這是每個國家都有的權利和責任。《香港國安法》明確訂明四類危害國家安全的罪行。其構成元素、刑罰、減刑因素和犯罪的其他後果已清楚列出。奉公守法的人士不會誤墮法網。」

政府發言人指：「香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在『一國兩制』下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定落實『一國兩制』原則，實行『港人治港』及高度自治。中央人民政府亦一再表明會堅定不移地落實『一國兩制』政策。貫徹落實『一國兩制』方針切合香港市民的利益，有利維持香港繁榮穩定，以及符合國家的根本利益。」