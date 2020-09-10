菲沙研究所再評港為最自由經濟體　港府表歡迎　遺憾法治評分下降

菲沙研究所公布《世界經濟自由度2020年度報告》，再次把香港評為全球最自由的經濟體。 港府晚上發稿指，歡迎菲沙研究所在2020年度報告中，再次把香港評為全球最自由的經濟體。自報告開始發布以來，香港一直位列全球第一，在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位。 政府發言人說，這明確肯定香港一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的決心。

港府晚上發稿指，歡迎菲沙研究所在2020年度報告中，再次把香港評為全球最自由的經濟體。

就香港法治可能被受削弱的懷疑，政府發言人表示，法治是香港的重要核心價值，為社會大眾所珍視。政府和整個社會均一直堅決捍衛及維護法治，遺憾地，菲沙研究所竟以偏頗及建基於選擇性的評論和無理據的不公推測，推論未來香港在這方面的評分將下降。

發言人表示，在香港，表達自由的權利與和平集會的權利受《基本法》充分保障。然而，這些權利和自由並非絕對，基於例如公共秩序的需要而經法律可加以限制。過去一年，香港經歷社會動盪，良好的治安受到嚴重挑戰，警隊有責任採取合法措施以維持公共安全、公共秩序及保護市民生命及財產。

就報告提及訂立《香港國安法》以及相關執法行動，政府發言人指必須重申，通過法律維護國家安全是國際慣例，每個國家都有維護其國家安全和主權的法例，亦是職責所在。《香港國安法》是為了堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、維護國家安全、防範、制止和懲治涉及危害國家安全的犯罪，保持香港特區繁榮穩定，及保障香港特區居民合法權益而制定。

國安法不影響居民的合法權利和自由 政府會竭力鞏固香港固有制度優勢

發言人強調，《香港國安法》並不會影響香港特區居民的合法權利和自由。《香港國安法》第四條清楚確認並訂明有保護人權及基本自由的需要，並會予以遵從。事實上，自實施以來，《香港國安法》已經為恢復香港穩定帶來顯著效果。我們相信《香港國安法》對香港重回正軌、保持長期繁榮穩定至關重要。

發言人補充，自由市場原則一直是我們制定政策的重要考慮以及香港經濟的基石，政府會竭力鞏固香港固有的制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效的政府。這些優勢提供了一個穩定及有利環境讓企業蓬勃經營，及讓整體經濟持續繁榮發展。

加拿大菲沙研究所與美國傳統基金會，每年都會分別發表經濟自由度報告。傳統基金會在今年3月最新排名中，將香港從連續25年保持的第一位降至第二位。