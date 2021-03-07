香港奪最自由經濟體25載今被剔走　陳茂波批美傳統基金會政治偏見

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-07 12:13

香港向來都是國際前列的自由經濟體，曾經勇奪美國傳統基金會25年全球第一自由經濟體稱號，不過去年跌至第二，今年更被指金融政策由北京控制，將香港剔除名單。財政司司長陳茂波今日（7日）反駁，傳統基金會改變遊戲規則是政治偏見，按以往評核準則，香港依然會是全球名列前茅經濟體。

香港曾連續25年被美國傳統基金會評為「最自由經濟體」。(資料圖片/歐嘉樂攝)

美國傳統基金會日前公布新一年的《經濟自由度指數》，香港及澳門被剔出名單，基金會解釋雖然兩地居民享有較中國其他城市的居民更大經濟自由度，但近年來發展形勢反映，有關政策最終由北京控制，未來香港及澳門的經濟自由度或會包括在中國內。

該評分指數有27年歷史，香港榮獲首25年都是第一位，去年跌至第二名。基金會過去的報告都指，香港擁有獨立司法機構、新聞自由以及具深度的金融市場，香港是通往中國內地的理想門戶。今年排名方面，新加坡排第一，中國排第107。

陳茂波：香港在評核期內的優勢無甚改變 依然會是名列前茅



陳茂波今日反擊，發表題為「一國兩制 行穩致遠」的網誌，表示按傳統基金會一貫以來的評核準則，不管是金融自由、貿易自由、營商自由與公共財政穩健等方面，香港在評核期內的優勢無甚改變，依然會是名列前茅，香港今年在名單上「被消失」，反映傳統基金會改變遊戲規則，存有政治偏見。他指，在港營運的超過9,000家內地和跨國企業繼續積極拓展其業務，說明香港對投資者的吸引力，是由市場潛力、發展機遇和投資回報來決定，對於個別不實的指控與論斷，當局都會發表聲明以正視聽。

他又談及近日熱哄哄的「愛國者治港」議題，認為是繼去年全國人大會議及人大常委會在國家層面，就港區維護國家安全立法後，再一次為香港「一國兩制」的平穩運作完善法律框架和相關機制，以釐清底線和規範，堵塞現時制度上的漏洞，確保香港特別行政區有效治理、「一國兩制」的發展能行穩致遠，為香港的繁榮發展奠下穩定基礎。

修改選舉制度以落實愛國者治港原則 為堵塞現時制度上漏洞



他重申香港一直是多元開放的社會，與國際社會聯繫密切，與國家更是密不可分、休戚與共，不過近年本地政治發展，出現「愛國愛港」被部份人刻意描繪成為負面標籤，甚至出現對國歌、國旗和國徽的不尊重行為，以至在不同的議政平台、體制內外，推動港獨主張和分離主義等，並出現以實際行動，引外力脅迫，朝著否認國家主權、從國家分裂出去的方向推進，香港有義務和責任維護國家的安全，否則「一國」被危害，「兩制」的運行、香港的任何發展以至國際金融中心地位都無從談起。

陳茂波認為修改選舉制度以落實愛國者治港原則，是為堵塞現時制度上的漏洞，避免分離主義等各種違憲的主張進入本港的治理體制。