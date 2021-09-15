體院建新樓︱議員促擴大規模　何君堯倡連接中大「暴大變運大」

立法會工務小組委員會今日（15日）通過支持興建香港體育學院新設施大樓，涉及9.866億元，稍後交付財務委員會審議。會議期間，多名議員表示雖然支持計劃，但認為新大樓給予運動員的日間休息室數目仍然不夠，要求增加。

獨立建制派何君堯則建議，體育學院沿城門河多建一條大路連接中大，讓中大學生可共用部分設施，特別有運動專長的精英學生：「你想操練佢成為暴大定係運大呢？」



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政府：新設施足夠未來15年使用

經民聯主席盧偉國質疑，計劃的地積比及規模仍有提升空間，舉例國際隊伍訪港時使用的旅舍只有50間房，認為並不足夠；讓運動員使用的日間休息室，可容納50個運動員，同樣不足夠。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國同指，新設施應用盡地積比建高一些，即使多一個多用途場地也是好事。

民政事務局副局長陳積志表示，體院現時本身已有48個旅舍房間，相信足夠使用，提醒這些房間並不是用於國際大型賽事，如有住宿方面會另作安排。休息室方面，現時有700多名兼職運動員有機會用到，透露現時體院內的日間休息設施，只得一個茶水間和一張沙發，情況並不理想，認為新設施有423平方米，同時間可容納50人，應該足夠。

局方預計新設施落成後，足夠未來15年使用，馬逢國提出質疑，指近年體育運動員的數目增速很快，而且體育有重要的社會功能，如凝聚人心，值得投放更多資源。他建議在工程前做好預備，如地基打好一點，方便日後再進一步擴建。

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何君堯促建大路連接體院與中大 「想操練佢成為暴大定係運大？」

何君堯表示，希望撥款能用得其所，指體院視野應該宏觀一點，例如體育學院鄰近中文大學，不如沿城門河多建一條大路連接中大，讓運動員與中大學生可共用部分設施，如中大的醫院設施。他更舉例指，「阿富汗你都見到啦，有條好長好長嘅走廊，去連住中國（按：指瓦罕走廊）。當初你覺得好匪夷所思，但今日見到，係可以建立兩國嘅友誼。」他又指中大有很多精英學生，在運動方面可能有所專長，「你想操練佢成為暴大定係運大呢？」

陳積志表示，會細心考慮相關意見，體院今年底會再作詳細政策檢討。