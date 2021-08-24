東京奧運｜體院新大樓規劃曝光　主體工程預算10億冀10月前獲批款

香港運動員於東京奧運創出歷史性佳績後，政府提出多項措施支持體育發展，行政長官林鄭月娥早前公布提早於2024年建成新的體育學院大樓。根據民政事務局最新提交立法會文件，新大樓有3層，將有面積1,400平方米的訓練場供乒乓球、劍擊等體育項目運動員使用，亦有約400平方米的訓練場地，讓空手道等武術及舞蹈運動員訓練。至於包括體能科學訓練中心、運動生物力學中心及運動營養與監控中心等涉及科學方面設施面積，將大幅增加約1.5倍。

文件指，整個新設施大樓計劃的主體工程預算需要9.866億元，民政事務局表示會加快爭取在今屆立法會休會前獲財委會批出大樓工程撥款，以期4年內完成，爭取2024年年中落成新設施大樓，及在2025年年中完成翻修綜合體育館騰空的部分。



佔地約6,700平方米 大樓高3層

新設施大樓將位於體院南面賽艇中心大樓與北面游泳館之間，佔地約6,700平方米，將建一幢3層高的大樓，興建一個供乒乓球、劍擊等體育項目使用的多用途無柱式訓練場，亦有一個適合空手道、跆拳道等使用的訓練場地。

羽毛球混雙運動員謝影雪東奧後接受訪問時曾表示，體院物理治療及按摩師人手不足。按文件，雖未有涉及人手問題，但現時綜合體育館提供的體適能、運動科學和運動醫學的相關設施，未來會搬到新大樓，其中設有治療室、運動恢復設施等的運動醫學中心將有850平方米大，面積增加3成。

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體能科學訓練中心面積激增169%

近年全球體育發展亦講求科學研究協助，新大樓中的體能科學訓練中心，將設有兩個健身場、運動科學評估實驗室，及一個人工氣候倉，將有3,330平方米大，面積比現有在舊大樓增加169%，為增加幅度最大的設施，亦是新大樓中面積最大的設施。

現有的綜合體育館設施搬到未來的新大樓後，體院亦會翻修騰空的部分，增加無非居宿舍運動員使用的日間休息室、兩個訓練場地等。而新大樓亦會設50個房間的體育旅舍，之後舊大樓的74個客房就可以把餘下的房間改裝成運動員宿舍。

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爭取今屆立會休會前獲撥款 2024年落成新大樓

民政事務局於文件指出，為加快推進體院新設施大樓計劃，爭取在今屆立法會於本年10月底休會前，能向工務小組委員會和財委會申請撥款，讓工程可以盡快開展，預計2024年年中落成新大樓，並在2025年完成翻修舊大樓騰空部分。