立法會選舉｜曾國衞：研內地口岸設票站　海外回港須強檢後投票

立法會換屆選舉今年12月舉行，民建聯陳克勤關注政府會否在內地經貿辦或關口設投票站，讓在內地工作和居住的市民參與投票。政制及內地事務局局長曾國衞稱，在內地設投票站須克服技術及法律等問題，不會貿然推出，又透露當局正就在內地口岸設票站進行可行性研究，如有進展會盡快向立法會交代。



曾國衞稱，在內地設投票站須克服技術及法律等問題，不會貿然推出，惟正就在內地口岸設票站進行可行性研究，（李澤彤攝）

擬竹篙灣設強檢者投票站

曾國衞表示，當局初步打算在竹篙灣檢疫中心設票站，容許強檢市民離開房間投票。至於在指定地點接受強檢的市民，曾國衞稱，基於變種病毒有高度傳染性，認為有意從海外返港投票的人士應留意檢疫安排，盡早安排行程，並預留足夠時間完成檢疫，從而在投票日到獲編配的票站投票。

陳克勤關注政府會否在內地經貿辦或關口設票站，讓在內地工作和居住的市民參與投票。曾國衞稱，身處內地的市民數以十萬，當局正積極制定不同備案，惟在內地設票站須克服技術及法律等問題，不會貿然推出此措施。他透露當局正就設立內地口岸票站進行可行性研究，會與相關持份者磋商，並就投票後返回內地的免檢安排作評估，如有進展會盡快向立法會交代。

李慧琼關注澳門立法會選舉投票率下降，並出現不少廢票、白票，問政府如何呼籲市民踴躍參與投票。（李澤彤攝）

李慧琼憂澳立選情況重演 曾：言之尚早

有關口頭質詢由民建聯主席李慧琼提出，她關注澳門立法會選舉投票率下降，並出現不少廢票、白票，問到政府如何呼籲市民踴躍參與投票。曾國衞強調，當局有考慮澳門的情況，又指特首已作出解釋，本港立法會換屆選舉仍未有候選人，談投票率言之尚早。

李慧琼也提到2019年區議會選舉，出現大量以暴力阻礙個別候選人進行競選活動的違法行為，網上也出現大量偏激及失實文宣，抹黑個別候選人及投票安排，並鼓吹選民以行動妨礙其他選民投票，她問到政府如何確保是次選舉公平順利進行，及有否針對計劃讓市民認識新選舉制度。

曾國衞稱，政府至今投放1,600萬元就選舉制度作宣傳，包括印製10萬份小冊子、設立專題網站、司局長透過網誌和訪問宣傳新選制，同時特首林鄭月娥親自主持節目，訪問40名來自各專業界別人士。

選委會選舉已有安保部署

至於周日舉行的選委會選舉，曾國衞稱選舉安排已準備就緒，當局就有關安保計劃做好預案，保安局、警方亦有相應部署確保選舉有序進行。