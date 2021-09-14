澳門立會選舉白票急增　預示港情況？　林鄭：投票率與競爭性有關

剛過去的澳門立法會選舉，由於多名民主派參選人被DQ，投票率跌至42.38%新低、白票超過3,000張，有選民於選票上塗畫抗議字句宣示不滿。政界關注，香港在新選舉制度下，民主派參選意欲大減，12月的立法會換屆選舉會否亦出現類似情況？

特首林鄭月娥今日（14日）出席行政會議前見記者時回應指，目前這個問題言之尚早，因為「都唔知邊個參選」，但認為選舉權和被選舉權都受到《基本法》保障。



指港、澳政治狀況不同

林鄭月娥指，本周日舉行的選委會界別分組選舉，相信不會明顯出現像澳門的情況，但年底立法會選舉有20個地區議席，選民基礎較大，大家也會關心投票率、會否出現白票廢票等的情況，她認為這個問題「言之尚早」，因為「都唔知邊個參選」，「往往一場選舉裡面，投票率高低，都同佢個競爭性，同埋佢參選嘅候選人嘅質素，同埋助選嘅宣傳工作有關。」她強調，選舉權和被選舉權都受到《基本法》保障，所以希望已登記選民屆時都履行權利。

林鄭及後回應英語提問時補充，香港的新選舉制度確保「愛國者治港」，這與澳門對愛國者的要求是相類似的。不過她提到，兩地的政治狀況不同，對澳門的個別候選人也未必太認識，所以難以從澳門的情況預視香港今年底立法會選舉的參選情況。