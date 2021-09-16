區議員宣誓︱羅健熙：相信DQ與初選有關　質疑原因「夾硬嚟」

港島區議員上周五宣誓，政府昨日（15日）「亮劍」DQ 7名區議員，包括灣仔區議會主席楊雪盈及民主黨東區區議員蘇逸恒等。被DQ的7人共通點是與民主派初選有關，各人均曾參選初選，或借出議員辦事處作票站。

民主黨主席羅健熙今日（16日）早上於港台節目上表示，相信DQ確與初選有關，但指出DQ區議員的「負面清單」，本身就可由政府當局無限演繹，形容這些是「好夾硬嚟嘅原因」，雖然今次DQ區議員確實讓「紅線」有更多參考，但日後可能隨時改變。



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形容「紅線」可隨時改變

羅健熙指暫時觀察而言，相信DQ與否的差異確實與涉及民主派初選有關，不過他關注到，政府所謂的「負面清單」定義極為含糊，譬如說「相當可能，損害香港整體利益」，根本無法定義，可由政府當局無限演繹，連按問責制要求特首下台，隨時也可以變成DQ理由，他形容這是「好夾硬嚟嘅原因」。

他指雖然今次有7名議員被DQ後，大家對「紅線」有了參考，但認為政府本身有責任公開說明清晰的準則，接納或不接納的理據為何，這是市民對政府的基本期望。羅又指，現時大家觀察到DQ與否的差異，只是「自己估出嚟」，政府一日不公開說明，「聽日又會唔會有新嘅線劃出嚟」？

料DQ對黨內參選決定影響不大

DQ區議員對影響民主黨考慮參與年底立法會選舉，羅健熙認為影響已不太大，因為現時只餘一個多星期，相信黨友已大致有所決定。他提到，負責「落刀」DQ的民政事務局局長徐英偉，本身是候選人資格審查委員會成員之一，將來審查立法會參選人資格時或許會有相類似的準則，但坦言這也無法確定，隨時其他官員會再有更多想法。