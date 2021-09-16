民主黨「參選派」被DQ　蔡子強稱情況尷尬　料立法會難入閘

醖釀多時的區議員宣誓終現「第一滴血」，政府昨（15日）亮劍DQ 7名區議員，包括灣仔區議會主席楊雪盈及民主黨東區區議員蘇逸恒等。被DQ的7人共通點是與民主派初選有關，各人均曾參選初選，或借出議員辦事處作票站。反觀7名「過關」的泛民區議員，均沒有參與初選或借出辦事處作票站。

今次結果為接下來宣誓的區議員劃下DQ紅線，亦連帶奠定民主派日後參選的「入閘」機會。民主黨參選立法會與否備受關注，甚至有建制派稱民主黨不參選是死路一條，不過觀乎今次宣誓結果，被視為「參選派」的蘇逸恒被DQ，似乎政府未有為民主黨參選「開綠燈」，即使要參選亦非易事。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，日後「參選派」的處境更加尷尬，加上近期社會氣氛低下，愈來愈多組織解散，公民社會意興闌珊，相信不利於民主黨會員大會通過參選立法會。



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政府未有交代7名區議員宣誓無效的原因，不過7人曾以不同角色參與民主派初選，例如楊雪盈和彭卓棋均曾參與初選，是47名被告之一；蘇逸恒排名在民主黨許智峯名單第二名；陳榮泰、韋少力、黎梓欣曾借出議員辦事處作票站，梁柏堅則以辦事處外的私家路作票站。

被視為參選派 梁翊婷曾借出議辦作票站

按此標準推算，仍未宣誓的九龍和新界區議員中，至少有20多名區議員同樣曾參選初選或借出地方，面臨極大DQ風險，令人關注的是被視為「參選派」的民主黨成員人士同樣未能倖免，例如梁翊婷在民主派初選借出議辦作票站，很大機會被DQ。民主黨前立法會議員鄺俊宇和涂謹申也因曾參選初選，料同樣會在DQ名單之上。

蔡子強。（資料圖片）

蔡子強：DQ不利民主黨通過參選

民主黨本月26日召開會員大會，決定會否參選立法會選舉。過往民主黨「參選派」中一直有論調指，是否參選最重要觀望鄺俊宇、涂謹申和梁翊婷等人的解釋能否避過DQ，如不被DQ可視為政府對民主黨參選立法會釋出「正面訊號」。但由於被DQ後按法例規定五年內不得參選，倘「參選派」今次被DQ，意味着他們參選的如意算盤將不能打響。

蔡子強認為，今次DQ區議員令「參選派」的情況更加尷尬，證明以「參選救獄中手足、救區議員兄弟」的說法不成立。他說，按目前標準，即使「參選派」決定出戰立法會亦很大機會無法「入閘」，令情況更顯諷刺，加上近期社會氣氛轉差，愈來愈多人被捕，愈來愈多組織解散，令人感覺從政空間大為縮窄、意興闌珊，相信不利民主黨會員大會通過參選。